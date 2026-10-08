Пеулић: Штету због чекања на граничним прелазима плаћају грађани

Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић изјавио је Срни да ће штету због опструисања отварања Граничног прелаза Градишка платити грађани јер се трошкови чекања на граници уграђују у цијену транспортних услуга, а посредно и у цијене производа који пролазе кроз ланце снабдијевања.

Пеулић је рекао да, према математичком моделу, економски трошкови чекања годишње износе између 190 и 203 милиона евра.

Он је објаснио да просјечан дневни промет износи између 900 и 961 теретног возила, да је просјечно вријеме чекања 14,5 часова, а да су процијењени трошкови чекања 40 евра по часу и возилу.

"Стварна додатна штета због административног кашњења мора се утврдити поређењем времена чекања на постојећем и новом прелазу", рекао је Пеулић.

Пеулић је напоменуо да Конзорцијум "Логистика БиХ" не може прихватити да се свака нова административна препрека рјешава тек након интервенције транспортних компанија, привредних удружења и појединаца који разумију посљедице по привреду.

Он је упозорио да БиХ не губи конкурентност само због онога што се догађа на европском тржишту, него да је губи и онда када властите административне препреке не отклања правовремено, преноси Срна.