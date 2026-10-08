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Пеулић: Штету због чекања на граничним прелазима плаћају грађани

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08.10.2026 13:34

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камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић изјавио је Срни да ће штету због опструисања отварања Граничног прелаза Градишка платити грађани јер се трошкови чекања на граници уграђују у цијену транспортних услуга, а посредно и у цијене производа који пролазе кроз ланце снабдијевања.

Пеулић је рекао да, према математичком моделу, економски трошкови чекања годишње износе између 190 и 203 милиона евра.

Он је објаснио да просјечан дневни промет износи између 900 и 961 теретног возила, да је просјечно вријеме чекања 14,5 часова, а да су процијењени трошкови чекања 40 евра по часу и возилу.

"Стварна додатна штета због административног кашњења мора се утврдити поређењем времена чекања на постојећем и новом прелазу", рекао је Пеулић.

Пеулић је напоменуо да Конзорцијум "Логистика БиХ" не може прихватити да се свака нова административна препрека рјешава тек након интервенције транспортних компанија, привредних удружења и појединаца који разумију посљедице по привреду.

Он је упозорио да БиХ не губи конкурентност само због онога што се догађа на европском тржишту, него да је губи и онда када властите административне препреке не отклања правовремено, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ГП Градишка

Гранични прелаз

гужве на граници

Велибор Пеулић

Конзорцијум Логистика БиХ

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