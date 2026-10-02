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Почеле исплате: Лијепе вијести за родитеље у Српској

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02.10.2026 12:03

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Фото: ATV

У Републици Српској данас је почела редовна исплата више права - на додатак на дјецу, матерински додатак, помоћ за опрему новорођенчета, пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу за септембар.

Септембарска исплата додатка на дјецу обухвата 16.165 дјеце, односно 9.558 корисника/родитеља, за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу вулнерабилних категорија.

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За исплату овог права обезбијеђена је укупно 2.478.071 КМ.

Право на пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 156 мајки/породиља, односно 116 трећерођене и 45 четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 89.850 КМ.

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 328.000 КМ за 647 породиља/мајки, односно 656 дјеце/новорођенчади.

Исплатом за септембар за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 350.232 КМ, а за матерински додатак укупно 2.484.926 КМ.

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Данас је извршена и исплата за правна лица која се односи на рефундацију накнаде плате за вријеме кориштења породиљског одсуства, рефундација накнаде плате за вријеме рада са једном половином радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота и рефундација накнаде плате за вријеме рада са једном половином радног времена ради његе дјетета са сметњама у развоју у износу од 8.050.763 КМ.

Из Фонда напомињу кориснике да се за остваривање права могу обратити пословницама Јавног фонда за дјечију заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Матерински додатак

Дјечији доплатак

Дјечији додатак

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