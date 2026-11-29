Аутор:АТВ редакција
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У организацији Удружења за узгој и заштиту ситних животиња „Дубички превртач“ организована је Трећа међуградска изложба ситних животиња у Козарској Дубици.
За Самира Кривдића узгајање голубова представља љубав од малих ногу. Каже да у свом дворишту има прави мали зоолошки врт. Ове године на изложби животиња представио је „дубичког превртача“, румунску расу „ролер де круј“ и турског „мардина“.
Свака раса има своје карактеристике, а код оцјењивања посебна пажња посвећена је изгледу и раси животиње.
Према ријечима организатора посјетиоци су одушевљени изложбом.
Овогодишња изложба је била хуманитарног карактера. Новац од продаје улазница намијењен је за Огњена Брдара, који се након тешке саобраћајне незгоде налази на лијечењу у Турској.
Организатори поручују да је циљ оваквих окупљања очување традиције узгоја ситних животиња, размјена искустава међу узгајивачима и својеврсна промоција општине Козарска Дубица.
Овогодишња изложба била је трећа међуградска, 17. државна и прва међународна, чиме је још једном потврђен значај рада Удружења „Дубички превртач“.
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