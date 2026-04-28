Погодност за грађане БиХ: Нови начин издавања документа

28.04.2026 14:29

Сервис "Онлајн издавање увјерења о невођењу кривичног поступка" омогућава грађанима БиХ лакше прибављање овог увјерења које издају првостепени судови у Босни и Херцеговини.

Сервис је, уз подршку Европске уније, развијен у сарадњи Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС БиХ) са Агенцијом за идентификационе документе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) као пилот пројекат који има за циљ провјерити могућности свих релевантних институција и организација да подрже процесе колаборације странака и правосудних институција што је један од главних стратешких циљева ВСТС БиХ у области информационо-комуникационих технологија.

Пилот судови који учествују у овом пројекту су: Општински суд у Бихаћу, Општински суд у Мостару, Општински суд у Сарајеву и Општински суд у Широком Бријегу.

Током имплементације пројекта тестирани су и имплементирани механизми ауторизације и аутентификације грађана Босне и Херцеговине које је развила ИДДЕЕА, те механизми онлајн плаћања у сарадњи са екстерним финансијским сервисима и банкама.

Посебни изазови пилот пројекта се односе на ограничену могућност реализације онлајн уплата буџетских прихода на трансакцијске рачуне кантона због законских разлога, те техничких и разлога ограничења лиценци са стране финансијских институција.

Сервис "Онлајн издавање увјерења о невођењу кривичног поступка" подносиоцима захтјева омогућава онлајн подношење захтјева пилот судовима према мјесту пребивалишта (Бихаћ, Мостар, Сарајево и Широки Бријег) те добијање увјерења о невођењу кривичног поступка путем имејл или личним преузимањем у суду.

У случају доставе путем мејла, подносилац захтјева ће добити увјерење потписано квалификованим електронским потписом на мејл адресу коју је пријавио ИДДЕЕА, а у случају личног преузимања подносилац ће добити одштампано увјерење овјерено печатом у суду којем је поднио захтјев.

Сервис подржава механизме онлајн плаћања, те ће се, у зависности од могућности суда, односно надлежног министарства финансија, подносиоци аутоматски преусмјерити на сервис компаније Монри за реализацију плаћања. У супротном, од подносиоца ће се тражити да приложе доказ о уплати на рачуне који се могу наћи на овој страници.

За кориштење сервиса потребно је да подносилац посједује важећи квалификовани електронски потпис који издаје Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине, детаљније на е-потпис.

ВСТС ће након завршетка пилот фазе постепено ширити сервис на друге општинске и основне судове у БиХ. Сервису се може приступити путем линка е-захтјеви.

У случају техничких питања, грађани могу контактирати путем мејл адресе: predmeti@pravosudje.ba.

