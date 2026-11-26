Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима у Градишци и Костајници појачана је фреквенција путничких возила на уласку у БиХ из Хрватске, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима чекања за сада нису дужа од 30 минута.
У већем дијелу Републике Српске саобраћа се по мокром коловозу уз повремену кишу, док је мјестимично присутна и магла.
Због очекиваног пада температуре ваздуха током ноћи, повећана је и могућност формирања поледице, посебно у вишим, планинским предјелима, преко мостова и надвожњака.
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