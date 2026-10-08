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Помјерање сата на овај начин нисмо имали 12 година

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08.10.2026 16:48

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сат часовник аларм
Фото: Pexel/ Negative Space

Јесен доноси још једну промјену на коју смо навикли два пута годишње.

Крајем октобра поново прелазимо на зимско рачунање времена, а ове године та промјена стиже нешто раније него претходних година.

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Казаљке ћемо помјерити један сат уназад, па ћемо те ноћи добити додатних 60 минута за спавање. Међутим, промјена ће бити много примјетнија наредних дана, када ће сумрак и мрак почињати раније него до сада.

Када се помјера сат 2026. године?

Прелазак на зимско рачунање времена ове године очекује нас у ноћи између суботе, 24. и недјеље, 25. октобра.

У 3 сата ујутру казаљке треба вратити на 2 сата. То значи да ћемо практично поновити један сат, па ће ноћ трајати дуже.

Овогодишњи датум је посебно занимљив јер је 25. октобар најранији датум преласка на зимско рачунање времена још од 2014. године.

Мрак ће стизати раније

Иако ће промјена казаљки трајати свега неколико секунди, посљедице ћемо осјећати сваког дана. Након преласка на зимско рачунање времена сунце ће залазити раније, па ће се мрак спуштати већ током каснијег послијеподнева.

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То ће посебно примијетити људи који са посла или из школе излазе у каснијим поподневним сатима. Како се приближава зима, дан ће се додатно скраћивати, па ће период дневне свјетлости бити све краћи.

Сат се и даље помјера два пута годишње

За сада нема промјене у устаљеној пракси. Сат се и даље помјера два пута годишње – на прољеће прелазимо на љетно рачунање времена, када казаљке помјерамо један сат унапријед, док их на јесен враћамо један сат уназад.

Иако се о укидању помјерања сата у Европи говори већ годинама, коначна одлука још није спроведена. Због тога ћемо и у наредном периоду наставити да мијењамо вријеме на сату два пута годишње.

Некима треба неколико дана да се навикну

Промјена од једног сата за већину људи није велика, али појединци могу примијетити да им је потребно неколико дана да се врате у уобичајени ритам. Најчешће се промјене повезују са временом одласка на спавање, буђењем и свакодневним обавезама.

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Ипак, највећа промјена коју ће готово сви одмах примијетити биће управо ранији залазак сунца. Након помјерања казаљки, поподне ће много брже прелазити у вече, што је један од првих јасних знакова да нам се приближава зимски период.

(Б92)

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Тагови :

помјерање сата

зимско рачунање времена

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