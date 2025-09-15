Помоћ од 200 КМ ипак неће добити сви који су је очекивали

15.09.2025
10:54
Коментари:0
Иако је Влада ФБиХ донијела уредбу о исплати једнократне новчане помоћи корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, поједини тамошњи медији пишу да овом одлуком неће бити обухваћени сви припадници борачке популације.
Наиме, право на помоћ од 200 КМ имају корисници личне и породичне инвалиднине, мјесечног новчаног додатка по основу признања или одликовања, те новчане егзистенцијалне накнаде према федералним прописима, под условом да су им накнаде за мјесец август исплаћене.
"РТВ Слон" пише да, међутим, одређене категорије бораца остају изван ове одлуке.
Наводно борци старости до 57 година, који примају егзистенцијалну накнаду, неће добити једнократну помоћ.
Такође, они који накнаде остварују само по кантоналним прописима, а не на федералном нивоу, неће бити укључени у исплату. У случајевима када се право дијели међу више корисника, помоћ ће се распоредити на једнаке дијелове.
Оваква ситуација изазива незадовољство међу борачком популацијом, јер се сматра да једнократне мјере само привремено олакшавају стање, док кључни проблем остаје ниска висина мјесечних накнада.
Подсјећа се да су повећања на федералном и кантоналном нивоу била симболична и недовољна у односу на раст животних трошкова.
С обзиром на то, борачка удружења истичу како је једино системско и трајно рјешење повећање редовних мјесечних примања, а не једнократне одлуке које, иако добродошле, отварају нова питања подјела унутар борачке популације.
Са друге стране, ресорно федерално министарство најавило је увођење трајног борачког додатка, којим би се осигурало дугорочније побољшање материјалног положаја бораца.
