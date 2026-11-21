Аутор:Зорица Петковић
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Тешка животна прича удовице и самохране мајке Ђурђине Прерад Симић из бањалучког насеља Дракулић, дирнула је људе доброг срца широм Српске.
Након прилога у нашим Централним вијестима стигла је помоћ у храни и огреву, отворени су жиро рачуни за уплате и донације из иностранства, покренут је хуманитарни број 17115.
Неко би рекао да се догодило чудо, ми истински вјерујемо да се пробудила, накратко успавана људскост.
Данас, захваљујући добрим људима, потпуно другачија слика. Само дан након што смо причу емитовали у нашим Централним вијестима, након седам година прикључена јој је електрична енергија, стигле су основне намирнице и потрепштине, дрва за огрев.
Умјесто суза, осмијех на лицу ове храбре жене.
"Јој Зорице сине, ја не знам ни куд ћу ни шта ћу од драгости, као да сам се поново родила. Као да је ово нека друга Ђурђина. Ја себи још не могу објаснити све ово", казала Ђурђина Прерад Симић.
Реаговали су привредници, људи добре воље који на апел за помоћ нису остали нијеми. Како је који дан одмицао, пристизале су осим хране и друге неопходне ствари, дијелови намјештаја, веш машина, фрижидер, шпорет, бојлер...
"Ја не знам , ја не могу ни све њих ни упамтити, али њима свима хвала од свег срца, не знам како би им се захвалила.“ + „ Они су се огласили, па људи чија дјеца иду у Основну школу „Бранко Радичевић“ гдје иде моја дјевојчица и ја њих сад све поздрављам", рекла је Ђурђина.
Тренутно се ради комплетна санација купатила.
Подсјећамо да је Ђурђини неопходна и правна помоћ, јер кућа у којој живи, није на папиру у њеном власништву, као и подршка за лијечење сина Дејана који болује од ријетке Вилсонове болести.
Отворен је и жиро рачун за уплате, као и за донације из иностранства.
Ђурђини и њеној дјеци можете помоћи сваког тренутка позивом на хуманитарни број 17115 и донирати двије конвертибилне марке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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