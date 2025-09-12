Logo
Large banner

Понос Српске: Бањалучки ученици златни и сребрни на чувеном такмичењу

Извор:

АТВ

12.09.2025

16:11

Коментари:

2
Понос Српске: Бањалучки ученици златни и сребрни на чувеном такмичењу
Фото: Уступљена фотографија

Ученици Електротехничке школе "Никола Тесла" из Бањалуке Павле Трнић и Драган Добријевић донијели су кући златне и сребрне медаље са престижног међународног такмичења "Професионалци", одржаног у руском граду Калуги.

У конкуренцији чак 89 руских региона и 25 земаља свијета, бањалучки средњошколци Павле Трнић и Драган Добријевић освојили су прво и друго мјесто екипно, те друго и треће мјесто појединачно.

Тиме су још једном потврдили да знање нема граница и да се упоран труд и те како исплати.

Иза великог успјеха стоје и велики ментори. Професори Душан Тубић и Пајо Јовановић, пратили су ученике током цијелог процеса, припрема и самог такмичења.

Евровизија

Сцена

Три земље се повлаче са Евровизије: Ово наводе као главни разлог

Пут у Русију био је могућ захваљујући подршци институција, али прије свега резултатима који су говорили сами за себе. Министарство је препознало квалитет, а ученици и професори то су повјерење вишеструко оправдали.

Све детаље о ученицима који су понос цијеле Републике Српске погледајте у видео прилогу.

Подијели:

Тагови:

učenici

takmičenje

Бањалука

Коментари (2)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner