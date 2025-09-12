Понос Српске: Бањалучки ученици златни и сребрни на чувеном такмичењу

Извор:
Ученици Електротехничке школе "Никола Тесла" из Бањалуке Павле Трнић и Драган Добријевић донијели су кући златне и сребрне медаље са престижног међународног такмичења "Професионалци", одржаног у руском граду Калуги.
У конкуренцији чак 89 руских региона и 25 земаља свијета, бањалучки средњошколци Павле Трнић и Драган Добријевић освојили су прво и друго мјесто екипно, те друго и треће мјесто појединачно.
Тиме су још једном потврдили да знање нема граница и да се упоран труд и те како исплати.
Иза великог успјеха стоје и велики ментори. Професори Душан Тубић и Пајо Јовановић, пратили су ученике током цијелог процеса, припрема и самог такмичења.
Пут у Русију био је могућ захваљујући подршци институција, али прије свега резултатима који су говорили сами за себе. Министарство је препознало квалитет, а ученици и професори то су повјерење вишеструко оправдали.
Све детаље о ученицима који су понос цијеле Републике Српске погледајте у видео прилогу.
