Аутор:АТВ редакција
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Метеоаларм је у БиХ за данас издао наранџасто упозорење због јужног вјетра са ударима од 55 до 75 километара на час.
Удари вјетра очекују се од 18.00 часова до 3.00 часа иза поноћи, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Грађанима се препоручује да буду спремни на сметње, структурална оштећења и ризик за повреде од ишчупаних стабала и крхотина које носи вјетар.
Упозоравају и на могућ прекиди у снабдијевању електричном енергијом.
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