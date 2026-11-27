Исплата пензија за новембар у Федерацији Босне и Херцеговине почиње у петак, 4. децембра.

За кориснике који су право остварили до 1. јануара 2026, најнижа пензија износи 692,23 КМ, загарантована 826,14 КМ, док највиша пензија износи 3.461,14 КМ, сазнаје Фактор у Влади Федерације БиХ.

Основица за обрачун најниже пензије из чланка 81. Закона о измјенама и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању, за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. износи 752,03 КМ.

Најнижа пензија из члана 81. за мање од 20 година пензијског стажа, односно 60 посто основице, износи 451,22 КМ.

За 20 година пензијског стажа и више, а мање од 25 година – 65 посто основице, износи 488,82 КМ, а за 25 година пензијског стажа и више, а мање од 30 година – 70 посто основице, износи 526,42 КМ…

Најнижа инвалидска пензија износи 676,83 КМ колико је у најнижа породична пензија.

Износ загарантоване пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. на темељу 40 или више година стажа осигурања утврђен је у износу од 874,62 КМ.

Просјечна самостална пензија за новембар износи 886,33 КМ.

За исплату пензија потребо је неких око 374 милиона КМ. У Федерацији БиХ је отприлике 474.000 пензионера.