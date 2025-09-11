Logo
Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ово су сви детаљи

АТВ

11.09.2025

19:18

Фото: Pixabay

Кад предате захтјев за поврат пореза на додатну вриједност (ПДВ) на прву купљену некретнину, Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ ће имати рок од пола године да о томе одлучи.

То се, између осталог, наводи у данас објављеном Нацрту правилника о допуни Правилника о примјени Закона о ПДВ-у, чиме је почео процес консултација, тј. заинтересовани имају 15 дана да о овом документу доставе коментаре и приједлоге.

Право на поврат ПДВ-а има пунољетни држављани БиХ са сталним пребивалиштем у БиХ, који купи први новоизграђени индивидуални стамбени објекат или економски дјељиву цјелину у склопу новоизграђеног колективног стамбеног објекта у БиХ.

Radanovic

БиХ

Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

"То право купац може остварити за површину стана до 40 метара квадратних, а уколико се одлучи да то право користи и за чланове његовог породичног домаћинства тада се површина може увећати до 15 квадрата по члану", наведено је у овом нацрту.

Породичним домаћинством сматра се заједница живљења, привређивања и трошења прихода купца, његовог супружника, купчеве дјеце, купчевих усвојеника, дјеце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, са истим пребивалиштем.

ПРАВИЛА: Ако је купљен стан површине веће од оне за коју има право на поврат, може добити до износа који испуњава услове.

Купац може да оствари право на поврат ПДВ-а под неколико услова. Први је да у 10 година прије ступања на снагу Закона о допунама Закона о ПДВ-у (12. април), до дана подношења захтјева, није имао у свом власништву ни сувласништву стан у БиХ, пише портал "независне".

Ирина Зарутска

Свијет

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Услов је и да је продавац стана обрачунати ПДВ пријавио у е-Испорукама и уплатио на јединствени рачун који води УИО као саставни дио својих мјесечних обавеза.

Потребни документи

Трећи услов је да је до момента подношења захтјева купопродајна цијена стана са укљученим ПДВ-ом у цијелости исплаћена продавцу. Четврти услов је да члан купчевог породичног домаћинства нема или није имао у свом власништву или сувласништву стан на територији БиХ уназад 10 година, онда када купац одлучи да то право користи.

Уколико је први стан заједнички купило два или више физичких лица, право на поврат ПДВ-а има само један од купаца, док остали купци могу остварити право на поврат ПДВ-а као чланови породичног домаћинства, уз испуњење прописаних услова.

ДОКУМЕНТИ: Захтјев за поврат ПДВ-а подноси се на обрасцу ЗКПС (захтјев купца првог стана за поврат ПДВ-а). Уз њега се доставља и документација у форми оригинала или овјерене копије.

У питању су извод из матичне књиге рођених и, додатно, извод из матичне књиге вјенчаних ако је закључио брак који није евидентиран у родном листу, увјерење о држављанству, доказ о пребивалишту, нотарски обрађен уговор о купопродаји стана, пореска фактура продавца на којој је исказан ПДВ, те доказ да је уговорена купопродајна цијена стана са укљученим ПДВ-ом у потпуности исплаћена.

OSUMNJIĆENI-ZA-UBISTVO-ČARLIJA-KIRKA-110925

Свијет

ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Потребно је доставити и увјерење пореских органа да купац првог стана у периоду од 10 година није радио пренос права власништва некретнина. Неопходно је и увјерење којим се доказује да купац већ нема у посједу некретнине, те доказ да је први стан пријављен, односно евидентиран у службеним евиденцијама.

Потребна је и изјава купца стана с овјереним потписом да купује први стан, те овјерена изјава (листа) о члановима домаћинства.

У неопходну документацију спада, између осталог, и потврда са банковним рачуном купца првог стана на који ће УИО вратити ПДВ, као и изјава купца да је сагласан с обрадом личних података за потребе поступка.

ПРЕПРЕКЕ: Право на поврат ПДВ-а не може да оствари лице на име којег је, као члана породичног домаћинства, купац првог стана остварио поврат ПДВ-а, с тим да може остварити право на поврат ПДВ-а у износу умањеном за већ искориштено право.

Право на поврат ПДВ-а није преносиво и не може бити предмет насљеђивања, осим уколико је купац стана захтјев за поврат ПДВ-а према УИО поднио прије наступања његове смрти, па се у том случају право преноси на насљеднике.

Захтјев за поврат ПДВ-а подноси се надлежној организационој јединици УИО, која, по спроведеном поступку провјере испуњености услова, рјешењем одлучује о захтјеву у року од шест мјесеци од дана подношења уредног захтјева.

"Лице којем је одобрен поврат ПДВ-а по основу куповине првог стана не може отуђити набављени стан прије истека пет година", наведено је у овом нацрту.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића

Ако купац у том периоду прода стан, дужан је обрачунати, пријавити и платити ПДВ и то у износу који је једнак укупном износу одобреног поврата ПДВ-а увећаном за припадајући износ камате која се редовно рачуна на износе индиректних пореза.

ЛИМИТ: "Максимална цијена на коју се може одобрити поврат ПДВ-а је просјечна цијена стана са ПДВ-ом у БиХ која је у задњем кварталном извјештају објављена у билтену Агенције за статистику БиХ. Максималан износ поврата ПДВ-а који се може остварити по једном захтјеву купца првог стана не може износити више од 24.557,74 КМ од суме плаћеног ПДВ-а, а тај износ се усклађује по просјечној цијени у билтену Агенције за статистику БиХ", наведено је у нацрту.

Како је наглашено, уколико купац првог стана због објективних околности није био у могућности да евидентира купопродају првог стана до дана ступања на снагу Закона о допунама Закона о ПДВ-у, може поднијети захтјев за поврат ПДВ-а.

Из УИО БиХ су јуче позвали све заинтересоване да у наредних 15 дана доставе своје коментаре и приједлоге на овај документ.

"По окончању процеса јавних консултација, Управа за индиректно опорезивање припремиће извјештај о одржаним консултацијама са заинтересованом јавношћу, те ће коначну верзију Приједлога правилника о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на додатну вриједност заједно са запримљеним мишљењем Дирекције за европске интеграције доставити Управном одбору Управе за индиректно опорезивање на даље надлежно поступање", навели су из УИО БиХ.

ПДВ

некретнине

