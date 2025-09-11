Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ово су сви детаљи

Извор:
АТВ
11.09.2025
19:18
Коментари:0
Кад предате захтјев за поврат пореза на додатну вриједност (ПДВ) на прву купљену некретнину, Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ ће имати рок од пола године да о томе одлучи.
То се, између осталог, наводи у данас објављеном Нацрту правилника о допуни Правилника о примјени Закона о ПДВ-у, чиме је почео процес консултација, тј. заинтересовани имају 15 дана да о овом документу доставе коментаре и приједлоге.
Право на поврат ПДВ-а има пунољетни држављани БиХ са сталним пребивалиштем у БиХ, који купи први новоизграђени индивидуални стамбени објекат или економски дјељиву цјелину у склопу новоизграђеног колективног стамбеног објекта у БиХ.
"То право купац може остварити за површину стана до 40 метара квадратних, а уколико се одлучи да то право користи и за чланове његовог породичног домаћинства тада се површина може увећати до 15 квадрата по члану", наведено је у овом нацрту.
Породичним домаћинством сматра се заједница живљења, привређивања и трошења прихода купца, његовог супружника, купчеве дјеце, купчевих усвојеника, дјеце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, са истим пребивалиштем.
Купац може да оствари право на поврат ПДВ-а под неколико услова. Први је да у 10 година прије ступања на снагу Закона о допунама Закона о ПДВ-у (12. април), до дана подношења захтјева, није имао у свом власништву ни сувласништву стан у БиХ, пише портал "независне".
Услов је и да је продавац стана обрачунати ПДВ пријавио у е-Испорукама и уплатио на јединствени рачун који води УИО као саставни дио својих мјесечних обавеза.
Трећи услов је да је до момента подношења захтјева купопродајна цијена стана са укљученим ПДВ-ом у цијелости исплаћена продавцу. Четврти услов је да члан купчевог породичног домаћинства нема или није имао у свом власништву или сувласништву стан на територији БиХ уназад 10 година, онда када купац одлучи да то право користи.
Уколико је први стан заједнички купило два или више физичких лица, право на поврат ПДВ-а има само један од купаца, док остали купци могу остварити право на поврат ПДВ-а као чланови породичног домаћинства, уз испуњење прописаних услова.
У питању су извод из матичне књиге рођених и, додатно, извод из матичне књиге вјенчаних ако је закључио брак који није евидентиран у родном листу, увјерење о држављанству, доказ о пребивалишту, нотарски обрађен уговор о купопродаји стана, пореска фактура продавца на којој је исказан ПДВ, те доказ да је уговорена купопродајна цијена стана са укљученим ПДВ-ом у потпуности исплаћена.
Потребно је доставити и увјерење пореских органа да купац првог стана у периоду од 10 година није радио пренос права власништва некретнина. Неопходно је и увјерење којим се доказује да купац већ нема у посједу некретнине, те доказ да је први стан пријављен, односно евидентиран у службеним евиденцијама.
Потребна је и изјава купца стана с овјереним потписом да купује први стан, те овјерена изјава (листа) о члановима домаћинства.
У неопходну документацију спада, између осталог, и потврда са банковним рачуном купца првог стана на који ће УИО вратити ПДВ, као и изјава купца да је сагласан с обрадом личних података за потребе поступка.
Право на поврат ПДВ-а није преносиво и не може бити предмет насљеђивања, осим уколико је купац стана захтјев за поврат ПДВ-а према УИО поднио прије наступања његове смрти, па се у том случају право преноси на насљеднике.
Захтјев за поврат ПДВ-а подноси се надлежној организационој јединици УИО, која, по спроведеном поступку провјере испуњености услова, рјешењем одлучује о захтјеву у року од шест мјесеци од дана подношења уредног захтјева.
"Лице којем је одобрен поврат ПДВ-а по основу куповине првог стана не може отуђити набављени стан прије истека пет година", наведено је у овом нацрту.
Ако купац у том периоду прода стан, дужан је обрачунати, пријавити и платити ПДВ и то у износу који је једнак укупном износу одобреног поврата ПДВ-а увећаном за припадајући износ камате која се редовно рачуна на износе индиректних пореза.
Како је наглашено, уколико купац првог стана због објективних околности није био у могућности да евидентира купопродају првог стана до дана ступања на снагу Закона о допунама Закона о ПДВ-у, може поднијети захтјев за поврат ПДВ-а.
Из УИО БиХ су јуче позвали све заинтересоване да у наредних 15 дана доставе своје коментаре и приједлоге на овај документ.
"По окончању процеса јавних консултација, Управа за индиректно опорезивање припремиће извјештај о одржаним консултацијама са заинтересованом јавношћу, те ће коначну верзију Приједлога правилника о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на додатну вриједност заједно са запримљеним мишљењем Дирекције за европске интеграције доставити Управном одбору Управе за индиректно опорезивање на даље надлежно поступање", навели су из УИО БиХ.
