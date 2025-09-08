Повучена машина за сушење веша "Хајсенс" због опасности од пожара

Извор:
Са тржишта БиХ повучена је машина за сушење веша кинеске компаније "Хајсенс" јер жице компресора могу бити оштећене због контакта са помоћним точком бубња, што може довести до прегријавања и потенцијалне опасности од пожара, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Ријеч је о моделима "DH5S102BW" и "DH5S102BB", серије производње D70HY i D71F4, произведене у периоду од новембра прошле године, до марта ове године.
"Горење комерц" као овлаштени заступник предузео је мјере привременог повлачења са тржишта и сервисирања уређаја, обавјештавања потрошача о ризицима, те сервисирања већ купљених уређаја на адреси купца.
Потрошачима који посједују овај производ препоручује се да га престану користити и да се обрате овлаштеном заступнику како би остварили своја права, истакли су из Агенције.
