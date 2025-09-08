Logo
Large banner

Повучена машина за сушење веша "Хајсенс" због опасности од пожара

Извор:

СРНА

08.09.2025

20:38

Коментари:

0
Повучена машина за сушење веша "Хајсенс" због опасности од пожара
Фото: Pexels

Са тржишта БиХ повучена је машина за сушење веша кинеске компаније "Хајсенс" јер жице компресора могу бити оштећене због контакта са помоћним точком бубња, што може довести до прегријавања и потенцијалне опасности од пожара, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о моделима "DH5S102BW" и "DH5S102BB", серије производње D70HY i D71F4, произведене у периоду од новембра прошле године, до марта ове године.

"Горење комерц" као овлаштени заступник предузео је мјере привременог повлачења са тржишта и сервисирања уређаја, обавјештавања потрошача о ризицима, те сервисирања већ купљених уређаја на адреси купца.

zatvor robija

Сцена

Популарни репер у петак изашао из затвора, а данас опет иза решетака

Потрошачима који посједују овај производ препоручује се да га престану користити и да се обрате овлаштеном заступнику како би остварили своја права, истакли су из Агенције.

Подијели:

Таг:

веш машина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђорђо Армани

Свијет

Армани испраћен на посљедњи починак: Дизајнер сахрањен уз родитеље и брата

1 д

0
Voće

Савјети

Шест намирница које ће убрзати топљење масног ткива

1 д

0
Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима

Свијет

Макрон ће именовати новог премијера у наредним данима

1 д

0
beba

Регион

Након смрти бебе, бабици допуштено да се брани са слободе

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner