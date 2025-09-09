Пожари оставили велику штету у Херцеговини

Извор:
АТВ
09.09.2025
19:34
Коментари:0
Седамнаест великих пожара од почетка године је уништило површину 7300 хектара, званични су подаци Центра за газдовање кршом у Требињу. Из овог предузећа АТВ-у кажу да ће до краја мјесеца имати и финансијску процјену штете. Она еколошка је видљива голим оком.
Згаришта и голети, то је све што је остало од многих брда на подручју Источне Херцеговине. Било гдје да кренете на коју год страну да окренете, видјећете овакве призоре.
Јасно је, пожари су за собом оставили велике материјалне штете, оне еколошке су немјерљиве. Струка је забринута, Николина Говедарица за АТВ каже да ће се посљедице недавних стихија осјећати још дуго. Вегетација и шуме су уништени.
"Долази до ерозије, долази до настанка клизишта. Такође нарушава се цјелокупан биодиверзитет подручја, не само да се уништава вегетација, уништава се и животињски свијет јер долази до деградације и фрагментације станишта, смањена је плодност, уништени су микро организими у земљишту и таквом земљишту потребне су године па чак и деценије да се обнови", рекла је Николина Говедарица, еколог у ЈУ “Екологија и безбједност” Требиње
Због овогодишњих катастрофалних пожара поједини су већ увелико у проблемима.
Највећих проблема имали су мјештани опожарених села који се баве сточарством јер су изгорјеле велике површине пашњака. Ипак, највише мука имају они који се баве пчеларством.
Обренијине пчеле су у Дријењанима у Поповом пољу гдје су недавно харали велики пожари. Након њих су настали и велики проблеми
"Наше пчеле ове године буквално немају ништа паше, све је око њих изгорјело. Изгорјело је и брдо преко, можада је нешто мало остало тамо даље. Сасвим мало имају паше ове године изнад села Драчево. Можда има неки цвијет у пољу", рекао је Обренија Драпић, пчелар из села Дријењани.
Мукама које су изазвале овогодишње ватре ту није крај.
"Долази и до загађења ваздуха, настаје чађ, ослобађају се токсични гасови а прије свега угљендиоксид који је наравно највећи узрочник глобалног загријавања и климатских промјена", рекла је Николина Говедарица, еколог у ЈУ “Екологија и безбједност” Требиње.
Ватрогасци и остали надлежни не памте тежу пожарну сезону од ове. Брдима и планинама око Требињу ватрена стихија је харала без престанка скоро двадесет дана. У више наврата су били угрожени људи, домаћинства па чак и цијела насеља.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму