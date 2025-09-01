ПОЗИВ МЛАДИМА: ПРИЈАВИ СЕ НА СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ „ПУТЕВИМА СРПСКОГ НАСЉЕЂА“

01.09.2025
Удружење за развој сеоског туризма (УЗРАСТ), под покровитељством Предсједника Републике Српске и уз подршку Јавног предузећа GAS RES д.о.о., позива младе са подручја Бање Луке, Лакташа, Српца и Градишке да се пријаве за учешће у студијском путовању у Београд у оквиру пројекта „Путевима српског насљеђа“.
Циљ пројекта је да младима из Републике Српске омогући да кроз посјете културним и историјским знаменитостима Србије боље упознају своје насљеђе, идентитет и народ којем припадају.
Током путовања које ће трајати од 25. до 28. септембра, учесници ће обићи Београд и његове најзначајније културно-историјске локације – музеје, храмове, институције и споменике, те ће имати прилику да кроз непосредно искуство доживе богатство српског духовног и културног насљеђа.
Не пропусти прилику да путујеш, научиш, упознаш нове људе и осјетиш дух заједничког насљеђа који нас повезује!
