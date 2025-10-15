ПОЗИВ МЛАДИМА: ПРИЈАВИ СЕ НА СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У НОВИ САД

15.10.2025
19:02
Коментари:0
Удружење за развој сеоског туризма (УЗРАСТ), под покровитељством Предсједника Републике Српске и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и уз подршку Јавног предузећа GAS RES д.о.о., позива младе са подручја Бање Луке, Лакташа, Српца и Градишке да се пријаве за учешће у студијском путовању у Нови Сад у оквиру пројекта „Путевима српског насљеђа“.
Циљ пројекта је да младима из Републике Српске омогући да кроз посјете културним и историјским знаменитостима Србије боље упознају своје насљеђе, идентитет и народ којем припадају.
Током путовања које ће трајати од 13. до 16. новембра, учесници ће обићи Нови Сад и његове најзначајније културно-историјске локације – музеје, храмове, институције и споменике, те ће имати прилику да кроз непосредно искуство доживе богатство српског духовног и културног насљеђа.
Учешће је бесплатно, а број мјеста ограничен.
Полазак је планиран из Лакташа, уз организован превоз за све учеснике.
Рок за пријаву: 6.11.2025. године
Пријаве се шаљу на е-пошту: uzrast@gmail.com
За више информација позовите број телефона 065/176-414 (Горан).
Не пропусти прилику да путујеш, научиш, упознаш нове људе и осјетиш дух заједничког насљеђа који нас повезује!
