Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и БиХ активиран је хуманитарни број 17181 чијим позивом донирате новац за лијечење Данијеле Богдановић (1989) из Београда која се суочава с тешким здравственим проблемима и којој је за наставак лијечења потребна трансплантација бубрега у иностранству.
Данијела је од рођења имала здравствене проблеме с бубрезима. Десни бубрег одстрањен јој је непосредно по рођењу због солитарне цисте, док је 2009. године оперисала и лијеви бубрег због опструкције у сабирном систему. Упркос редовним контролама и терапијама, у марту 2026. године дошло је до погоршања функције јединог бубрега. Данијела је сада стално на дијализи, а трансплантација бубрега у иностранству представља могућност за наставак лијечења.
Донаторску акцију је покренуо "Хуманитас", а трајаће до 31. децембра 2026. године.
"Позивамо све људе добре воље, чланове и симпатизере да, у складу са својим могућностима, подрже Данијелу и помогну јој да добије прилику за трансплантацију бубрега."
Уплатом на рачун Хуманитаса: 5551000062303262, Нова банка а.д. Бања Лука
Путем PayPal-a: paypal@humanitas.ba
Позивом хуманитарног броја 17181
М тел – 3 КМ,
БХ Телеком – 3 КМ,
ХТ Еронет – 2 КМ
Помозимо Данијели да добије прилику за нови почетак и живот без дијализе.
Према досадашњим информацијама, за трансплантацију је потребно најмање 70.000 евра. Данијела тренутно располаже са 25.000 евра, док је за реализацију лијечења потребно обезбиједити још 45.000 евра.
По занимању је медицинска сестра и запослена је у поликлиници Уна Ресиденце у Београду.
За њено лијечење покренута је хуманитарна акција и у Србији, у организацији „Буди хуман“.
Уплате у Србији можете извршити:
Уплате на динарски рачун
160-6000002711314-42
Уплатом на девизни рачун:
160-6000002712867-39
IBAN:
RS35160600000271286739
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG
Скенирањем NBS IPS QR кода на вашој мБанкинг апликацији: NBS IPS QR kod
Детаљније инструкције можете пронаћи на ОВОМ линку.
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