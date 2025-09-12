Правда за Џенана послала упозорење свим грађанима

12.09.2025
22:37
Коментари:0
Грађанска иницијатива "Правда за Џенана Мемића" огласила се на друштвеним мрежама поводом покушаја злоупотребе њиховог имена и упозорила јавност да никада не прикупљају новац путем интернета.
"Драги пријатељи, из предострожности напомињемо да нити ми из Правде за Џенана, нити породица Мемић никада нећемо од вас тражити новац преко друштвених мрежа или било какве донације, па ни оне у виду 'поклона' на ТикТоку", навели су и додали:
Култура
У Паризу пронађена изгубљена Рубенсова слика из 1613. године
"Молимо вас да будете опрезни. Све информације које ми имамо и које можемо подијелити са јавношћу, ми ћемо – као и до сада – подијелити без било какве тражене накнаде, јавно и транспарентно. Хвала вам и овом приликом на подршци свих ових година"
Подсјетимо, иницијатива "Правда за Џенана Мемића" већ годинама окупља грађане и активисте у борби за расвјетљавање околности смрти младића Џенана Мемића, чији случај је изазвао бројне реакције јавности у БиХ и шире.