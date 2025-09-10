Logo
Преминула Ксенија Матовић

10.09.2025

10.09.2025

20:16

Преминула Ксенија Матовић
Фото: Фејсбук

Породица, пријатељи, колеге и поштоваоци окупили су се данас у Херцег Новом на комеморативној сједници како би се опростили од новинарке, колумнисткиње и пјесникиње Ксеније Матовић, која је преминула 6. септембра након кратке и тешке болести.

У сали су одјекивали звуци грчке музике, коју је Ксенија обожавала, као и кратки исјечци са промоција њених збирки поезије и гостовања на РТХН. Атмосфера је била прожета тугом, али и захвалношћу за све тренутке које је несебично даривала.

Комеморацији су присуствовали и предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катић, потпредсједник Иван Отовић и одборница Драгана Станишић, који су потврдили да ће локална управа подржати објављивање "Сарики", преноси ртхн.ме.

Иначе, Ксенија Матовић је основну и средњу школу завршила у Херцег Новом, гдје је живјела, а Филозофски факултет, смјер социологија, завршила је у Новом Саду. Прву збирку поезије "Прелудиј" објавила је као осамнаестогодишњакиња. Друга књига поезије, "Орфеонаутика", објављена је 2013. "Обол" је била њена трећа збирка поезије, која је доживјела и друго издање, у коме су пјесме штампане на српском и грчком језику.

Ксенија је писала и колумне за портал београдског часописа МедиаСфера, а била је и ауторка Водича кроз Црну Гору, који је осим на српском објављен и на руском и енглеском језику. Радила је као новинарка листова Дневник и Блиц, а посљедње је била новинарка и дописница листа Дан из Херцег Новог.

Била је пливачица и репрезентативка Црне Горе у доба СФРЈ, освајала је бројна златна одличја на републичким, државним и међународним првенствима. Била је вишеструка шампионка јужне регије Југославије на 100 и 200 м прсним стилом.

