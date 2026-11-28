Аутор:АТВ редакција
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Протојереј-ставрофор проф. др Љубивоје Стојановић, српски теолог, универзитетски професор и дугогодишњи духовник цркве Ружице и капеле Свете Петке на Калемегдану, преминуо је данас у Београду у 65. години.
Вријеме и мјесто опијела и сахране биће накнадно објављени.
Од њега се на друштвеним мрежама дирљивим ријечима опростио и његов син.
Живот посвећен вјери и образовању
Љубивоје Стојановић рођен је 25. јануара 1961. године у Чокешини код Лознице. Након завршене Богословије Светог Саве у Београду, дипломирао је 1989, магистрирао 1995. и докторирао 1997. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду.
Свој богати академски и пастирски рад посветио је образовању младих генерација и ширењу јеванђељске ријечи.
На Православном богословском факултету у Београду започео је академску каријеру као асистент блаженопочившем епископу будимском Данилу (Крстићу), а потом је био професор на предмету Пастирско богословље са омилитиком.
Након одласка са овог факултета, просвјетни и стручни рад наставио је на Учитељском факултету у Београду, у одјељењу у Вршцу, Православном богословском факултету у Фочи, као и у Министарству вјера Републике Србије и Комисији за вјерску наставу.
У два наврата уређивао је званични лист Српске патријаршије „Православље“, најприје као одговорни уредник од 1993. до 1997. године, а потом као главни и одговорни уредник од 2003. до 2004. године.
Био је члан Удружења новинара Србије, редовни члан Академије иноватора и научника Србије од 2011. године, као и носилац Ордена витеза „Никола Тесла“, који је добио 2014. године.
Богато богословско и књижевно стваралаштво
Иза себе је оставио богат богословски, уџбенички и књижевни опус, у којем се издвајају дјела:
- „Служба речи: разматрање неких омилитичких питања и омилије на недељна и празнична Еванђеља“
- „Тумачење Библије“
- „Други и ја“
- „Култура религије“
- „Теодор“ (роман, 2021)
- „Драгишин кофер“ (роман, 2024)
У црквеној и широј јавности остаће упамћен као посвећени пастир, надахнути проповједник и универзитетски професор који је кроз бројне трибине на Калемегдану и предавања на Радију Светигора досљедно заступао културу дијалога, међусобног поштовања и толеранције, преноси Телеграф, позивајући се на Хронограф.
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