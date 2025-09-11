Преминуо Миле Новаковић

Извор:
Миле Новаковић, некадашњи шеф Управе криминалистичке полиције, преминуо је данас у 72. години, преносе београдски медији.
Рођен 1953. у Пријепољу, гдје је завршио основну и средњу школу, дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду. Полицијску каријеру започео је 1976. у Управи криминалистичке полиције Београда као приправник за сузбијање наркотика, а касније постао начелник Четвртог одељења.
Од 1993. до 1997. био је начелник Полицијске управе Чукарица, затим помоћник начелника за општи криминалитет у МУП-у. Предводио је оперативну групу "Поскок", која је након 5. октобра 2000. ухапсила бројне припаднике Земунског клана.
Током атентата на премијера Зорана Ђинђића 2003. године био је помоћник начелника Управе криминалистичке полиције и један од кључних људи у акцији "Сабља". Учествовао је у хапшењу и испитивању Звездана Јовановића и других осумњичених, као и у истрази убиства Ивана Стамболића.
Исте године постао је начелник Одјељења криминалистичке полиције, а 2004. преузео је Одјељење граничне полиције, на чијем челу је остао до пензионисања 2006. године.
