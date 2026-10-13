Преживио 14 година у јами: Данас славимо Светог Григорија Просветитеља

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају спомен на Светог свештеномученика Григорија, великог угодника Божијег и просветитеља који је због вјере преживио невјероватне муке.
Свети Григорије рођен је у племићкој породици сродној царским лозама. Након смрти супруге, ступио је у службу јерменског цара Тиридата, али када је владар сазнао да је Григорије хришћанин, подвргао га је стравичним мучењима. Григорије је бачен у дубоку јаму пуну отровних материја, гдје је Божијим чудом у молитви преживио чак 14 година.
Након што је цар због прогона хришћана скренуо памећу, његовој сестри се у сну јавило откровење да га само Григорије може излијечити. По изласку из јаме, светац је исцијелио и крстио цара, а затим постао епископ који је изградио бројне цркве, школе и манастире. Зато се данас сматра заштитником свих учитеља, писаца и мисионара.
Вјерници данас треба да изговоре ову посебну и кратку молитву Светом Григорију:
„Био си наследник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао реч истине и ради вере си до крви пострадао, свештеномучениче Григорије: Моли Христа Бога да спасе душе наше!“
(Информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Тренутно на програму