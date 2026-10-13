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Преживио 14 година у јами: Данас славимо Светог Григорија Просветитеља

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13.10.2026 07:09

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Преживио 14 година у јами: Данас славимо Светог Григорија Просветитеља
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају спомен на Светог свештеномученика Григорија, великог угодника Божијег и просветитеља који је због вјере преживио невјероватне муке.

Свети Григорије рођен је у племићкој породици сродној царским лозама. Након смрти супруге, ступио је у службу јерменског цара Тиридата, али када је владар сазнао да је Григорије хришћанин, подвргао га је стравичним мучењима. Григорије је бачен у дубоку јаму пуну отровних материја, гдје је Божијим чудом у молитви преживио чак 14 година.

Након што је цар због прогона хришћана скренуо памећу, његовој сестри се у сну јавило откровење да га само Григорије може излијечити. По изласку из јаме, светац је исцијелио и крстио цара, а затим постао епископ који је изградио бројне цркве, школе и манастире. Зато се данас сматра заштитником свих учитеља, писаца и мисионара.

Вјерници данас треба да изговоре ову посебну и кратку молитву Светом Григорију:

„Био си наследник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао реч истине и ради вере си до крви пострадао, свештеномучениче Григорије: Моли Христа Бога да спасе душе наше!“

(Информер)

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