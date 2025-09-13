Припадници Јуришног одреда обиљежили 33 године од формирања јединице

Извор:
Припадници Јуришног одреда Власеница обиљежили су данас 33 године од формирања ове елитне јединице Војске Републике Српске, која је 1992. године храбро стала у одбрану српских огњишта.
Тим поводом организована је посјета спомен-соби, положени су вијенци код спомен-обиљежја на Тргу српских бораца и одржана свечана академија у амфитеатру Пољопривредног факултета.
Помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Небојша Видаковић указао је да је ова јединица формирана у септембру 1992. године, можда у најтежем времену, када је требало бранити ово подручје.
Он је нагласио да је Јуришни одред дао немјерљив допринос у одбрани Републике Српске.
"Наше је да се сјећамо јунака који су у то вријеме бранили Републику Српску. Обавеза институција Републике Српске је да сада у миру настави оно што су они радили у рату и да сачувамо Републику Српску, слободу и институције Републике Српске", изјавио је Видаковић новинарима.
Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да су ова славна јединица и њени припадници имали ратни пут, идентичан ратном путу српског војника у протеклим ратовима.
"Био је то пут голготе, страдања, спремности на жртву, али и пут јунаштва и херојства, пут пријатељства, другарства, националне освијештености, слободе, пут на коме је васкрсла Република Српска у којој ми данас живимо", поручио је Остојић.
Он је указао на значај обиљежавања значајних догађаја, јер ће само тако живјети сјећање на погинуле борце, слобода и Република Српска за коју су они најзаслужнији.
Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић, који је био командант ове јединице, рекао је да је све што су радили било за добробит стварања Републике Српске, те да, колико је год битно било тада да борци крвљу и својим животима стварају Републику Српску, данас је битно да она буде сачувана.
"Данас смо нападнути са свих страна, ти напади никада нису стали, они трају вијековима. Срби и православни народ су у великој опасности и једино нас може сачувати јединство, да се окупимо око наше Републике Српске и њених институција, јер имамо свог предсједника, Владу и само сложни можемо успјети", поручио је Краљевић.
Начелник општине Милићи Марко Савић рекао је да су припадници Јуришног одреда, предвођени Краљевићем, у току рата дали много и сачували српски живаљ на овом простору.
"Данас смо овдје у спомен-соби видјели каква су звјерства чињена и да би их било много више да није било ове јединице. Наша обавеза и дужност је да баштинимо ово сјећање", истакао је Савић.
На свечаној академији ратни репортер Жељко Стојановић уручио је начелнику Власенице симболичан поклон са записима о јунаштву Јуришног одреда, као елитне јединице.
Обиљежавању 33 године од формирања Јуришног одреда присуствовале су породице погинулих бораца, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, начелници сусједних општина, представници борачких организација Власенице и сусједних општина, припадници некадашње Гарде из Шековића, јединице "Вукови са Дрине", Удружења логораша Српске, Трећег пјешадијског Република Српска пука и други.
Књижевник Аћим Тодоровић одржао је бесједу поводом 33 године од оснивања Јуришног одреда.
Јунаштво и славу увеличале су сестре Исидора и Христијана Нинић у пјесми "Хиљаду Видовдана".
Тридесет три године од формирања Јуришног одреда честитали су предсједник Републике Српске Милорад Додик, предсједник Владе Саво Минић, ресорни министри, генерали Светозар Андрић и Винко Пандуревић, командант јединице "Вукови са Дрине" Милан Јоловић Легенда, пријатељи и саборци јединице.
Кроз Јуришни одред Власеница током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је више од 700 бораца. У различим периодима јединица је имала од 130 до 160 припадника. Током рата живот је изгубило 18 припадника, а више од 100 је рањено.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик одликовао је Јуришни одред Власенице 2018. године Орденом Карађорђеве звијезде другог реда.
