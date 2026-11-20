Аутор:АТВ редакција
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Доносимо вам рецепт за једноставан славски колач – мекан као душа.
Домаћице ових дана имају пуне руке посла, а богате славске трпезе ће напунити традиционалним деликатесама. Од ситних колача, торти, супе, сарме, рибе, и других посластица, посебну пажњу има славски колач, а за поменути вам доносимо једноставан и брз рецепт.
- 1 кг меког брашна
- 500 мл млијекa (млаког)
- 1 коцка свјежег квасца (40 г)
- 2 јајета
- 100 мл уља
- 2 кашике шећера
- 2 кашичице соли
- 100 г јогурта (за додатну мекоћу)
За премазивање:
- 1 жуманце
- мало млијека
- мало уља
Друштво
Сарма, печење, колачи... Колико ће ове године коштати слава у Српској?
1. У млако млијеко стави измрвљен квасац, шећер и кашику брашна. Остави 10–15 минута да запјени.
2. У већу посуду стави брашно и со, додај јаја, уље, јогурт и припремљени квасац.
3. Мијеси док не добијеш глатко, мекано тијесто. Немој додавати превише брашна – тијесто треба да буде мекано и помало еластично.
4. Покриј крпом и остави на топлом око сат времена, док се не удвостручи.
5. Одвоји дио тијеста за украсе, а остатак обликуј у округли колач и стави у подмазан округли плех.
6. Од преосталог тијеста направи плетенице, крстић и украсе по жељи. Остави колач још 20–30 минута да нарасте.
7. Премажи жуманцетом помијешаним са мало млијека.
8. Пеци у претходно загријаној рерни на 180 степени око 45–55 минута. Ако одозго пребрзо потамни, покриј га фолијом.
- Тијесто треба да буде мекано, немој га затрпавати брашном.
- Јогурт помаже да средина остане мекана и наредног дана.
- Када га извадиш из рерне, премажи корицу са мало уља или маслаца и покриј чистом крпом док се хлади.
Савјет: Ако желите да славски колач буде мекан као домаћи хљеб, немојте га препећи. Када се охлади, чувајте га у чистој платненој крпи, па у кеси.
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