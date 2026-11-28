Аутор:АТВ редакција
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Рок за пријаву на конкурс Фонда „Часни Појас” за додјелу годишњих стипендија ученицима основних и средњих школа из вишечланих породица у Црној Гори, Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и Србији продужен је до 10. децембра 2026. године, саопштено је из СПЦ.
"С обзиром на заинтересованост и велики број пријављених, са благословом Његове Светости Патријарха српског г. Порфирија, рок за пријаву на конкурс Фонда „Часни Појас” за додјелу годишњих стипендија ученицима основних и средњих школа из вишедетних породица у Црној Гори, Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и Србији продужен је до 10. децембра 2026. године", наведено је из СПЦ.
Друштво
СПЦ: Предвиђено 100 стипендија за ђаке из вишечланих породица у Српској и ФБиХ
Подсјећамо, фонд "Часни појас Пресвете Богородице", чији је главни старатељ Његова светост патријарх српски Порфирије, објавио је 11. новембра конкурс за додјелу 400 стипендија ученицима основних и средњих школа из Републике Српске, Федерације БиХ, Црне Горе и Србије из породица са троје и више дјеце, а чији приходи не обезбјеђују задовољење основних животних потреба.
Предвиђено је да 100 стипендија буде додијељено ђацима у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/, 100 у Црној Гори и 200 стипендија ученицима у Србији, од којих 100 добијају ђаци са подручја Косова и Метохије.
Пријава на конкурс могућа је од 15. до 30. новембра, искључиво електронским путем преко интернет странице Фонда "Часни појас Пресвете Богородице", објављено је на тада сајту СПЦ.
Укупан фонд стипендија износи 40 милиона динара /око 340.000 евра/, а за текућу школску годину биће исплаћене у двије једнаке рате од по 50.000 динара /око 430 евра/, и то по Божићу и Васкрсу.
Фонд "Часни појас Пресвете Богородице" основан је у јуну, непосредно по повратку те велике светиње из Београда у манастир Ватопед на Светој Гори.
Чине га прилози које је вјерни народ у Вазнесењском и Спомен-храму Светог Саве даровао током поклоњења Часном појасу Пресвете Богородице од 19. маја до 6. јуна, а који је игуман Ватопеда, архимандрит Јефрем, оставио на самовласно располагање Његовој светости патријарху српском Порфирију.
Управа Фонда очекује да ће он бити допуњаван прилозима који ће омогућити његову дјелатност у предстојећем периоду.
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