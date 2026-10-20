Вечерас стиже преокрет: Киша, пљускови и снажни удари југа у БиХ!

Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини данас ће већи дио дана бити претежно сунчано, док се током ноћи с уторка на сриједу са југозапада очекује наоблачење, након којег слиједе киша и пљускови до петка, према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ).
У сриједу ће бити претежно облачно, уз кишу и пљускове, а највише падавина очекује се у западним подручјима и Херцеговини. Дуваће умјерен јужни вјетар, повремено са јаким ударима југа.
Јутарња температура ваздуха биће од пет до 10, на југу до 15 степени, док ће највиша дневна бити од 17 до 23, а на југу до 27 степени.
У четвртак се у цијелој земљи очекује облачно вријеме са кишом и осјетно нижом температуром. Вјетар ће бити слаб до умјерен, у Босни сјеверног и сјевероисточног, а у Херцеговини југоисточног смјера.
Јутарња температура биће од седам до 13, на југу до 16 степени, а највиша дневна од 13 до 18, на југу до 22 степена.
У петак ујутро киша је могућа још понегдје на истоку земље, док ће током дана бити суво, уз постепено разведравање. Јутро ће бити хладније, са температуром од један до седам, а на југу до 11 степени. Највиша дневна температура биће од 13 до 17, на југу до 22 степена.
Данас ће прије подне у котлинама и уз ријеке у Босни бити магле и ниских облака. Дуваће слаб до умјерен вјетар јужног смјера.
Јутарња температура биће од три до осам, на југу до 12 степени, док ће највиша дневна бити од 18 до 23, а на југу до 26 степени.
У Сарајеву ће бити претежно сунчано, уз постепено повећање облачности током дана. Јутарња температура биће око пет, а највиша дневна око 20 степени.
(Кликс)
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