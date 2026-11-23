Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра ће преовладавати претежно сунчано и свјеже вријеме, али ће јутро бити ведро и хладно, уз мраз, док се понегдје уз ријеке и у котлинама очекује магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана биће углавном сунчано, док ће у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу бити облачније. У Херцеговини ће повремено дувати бура, која ће имати и јаке ударе.
Минимална температура ваздуха износиће од минус пет до минус један степен, на југу до четири, а у вишим предјелима и до минус осам степени Целзијусових. Максимална дневна температура биће од пет до девет степени, на југу до 12, а у вишим предјелима око један степен.
Промјена времена очекује се већ у сриједу, 25. новембра, када ће бити промјенљиво до потпуно облачно. Прије подне биће углавном суво, док се од средине дана очекује киша, најприје на југу, а касније и у осталим крајевима.
Током вечери у Херцеговини се очекују јаче и обилније падавине, уз вјетровито вријеме, док ће у брдско-планинским предјелима киша прелазити у сусњежицу и снијег.
У четвртак, 26. новембра, задржаће се облачно вријеме са кишом, а на југу се очекују пљускови и обилније падавине. У вишим предјелима падаће сусњежица и снијег.
Облачно вријеме задржаће се и у петак, 27. новембра, када су понегдје могуће слабе падавине.
Према прогнози РХМЗ-а, максимална температура у наредним данима кретаће се од три до 15 степени, зависно од подручја, док ће јутарње температуре бити нешто више него на почетку седмице.
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