Аутор:АТВ редакција
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Припадници Полицијске управе Требиње уручили су данас новац који су прикупили за лијечење 14-огодишње Хелене Радовановић из Невесиња.
Малој Хелени је потребна помоћ да би што прије обавила неопходне претраге у Бањалуци и Београду и добила одговарајућу терапију јер њена дијагноза још није коначно потврђена, али љекари сумњају на генетску мутацију.
Прикупљена средства за лијечење данас је њеном оцу Миљану уручио командир Полицијске станице Невесиње Срђан Стајић, саопштено је из Полицијске управе Требиње.
Хуманитарна акција организована је поводом крсне славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске Светог архангела Михаила.
Из Полицијске управе Требиње су истакли да су овим гестом још једном показали да активно учествују у животу локалне заједнице и да су, у складу са својим могућностима, увијек уз оне којима је подршка најпотребнија.
Полицијска управа Требиње годинама помаже рад бројних удружења и организација у Херцеговини, међу којима су Удружење "Бебе" из Требиња, Фондација "Свети Вукашин", као и билећка удружења "Света Петка" и "Ведар осмијех".
Такође су, како се наводи, прошле године обезбиједили новогодишње пакетиће за дјецу из Удружења родитеља дјеце и омладине са посебним потребама "Моја нада" из Невесиња, преноси Срна.
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