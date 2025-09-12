Радослав Ивановић има 93 године и бициклом прелази стотине километара у хуманој мисији

Извор:
РТРС
12.09.2025
18:20
Више од 300 километара на бициклу, прешао је Радослав Ивановић (93), кренувши из родног мјеста Шашинци код Сремске Митровице, па све до града на Сани. Путовао је неколико дана, с успутним одмарањима у појединим градовима, упознајући нове људе, а све да би помогао младима с потешкоћама у развоју.
Да године нису изговор за многе ствари, доказ је и деведесеттрогодишњи Радослав Ивановић, који се бициклом упутио на дугу вожњу.
Прешавши више од 300 километара од Срема до Приједора, ова вожња, као и многе до сада, има хуманитарни карактер.
"Ја сам дошао бициклом, под условима да мој бицикл дам овдје на аукцију да се прода и новац је намијењен за дјецу ометену у развоју или било коју другу врсту болести дјеце", прича Ивановић.
А зашто баш у Приједор - Радослав Ивановић, испричао нам је да је овдје боравио почетком деведесетих година.
"Ја сам везан за Приједор, јер сам 1993. године боравио на Љубији и тамо сам откупљивао шумске половне. Радио сам у приватној фирми и откупљивао кестење, крушке, јабуке, дрењине, трњине и све што у шуми рађа", наводи Ивановић.
Бицикл вози од своје шесте године. До сада је сигурно прешао хиљаде километара, али и усрећио многе својом хуманошћу.
Има поруку и за младе.
"Ја волим људе, уопште, не само овдје, мени су су људи на свијету једнаки, све их волим као своје укућане, а нарочито дјецу. Поручио бих младима да се мало одвоје од кафана и да овако цијене једни друге, да избаце из себе мржњу која разара цио организам, мржња штети сваком човјеку", поручио је он..
Радослав Ивановић у животу се води сљедећом реченицом - ако сви дамо мало, неко ће добити све што му треба.
"Сваки човјек који има иоле могућност, треба да помаже колико може", поручио је Ивановић
Бицикл је поклонио Приједору, а сав новац од његове лицитације, биће усмјерен дјеци с потешкоћама у развоју, у овом граду, пише РТРС.
