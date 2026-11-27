Аутор:АТВ редакција
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Божићни пост почиње 28. новембра и траје 40 дана, до Божића, 7. јануара. Овај период за вјернике представља вријеме духовне припреме за један од највећих хришћанских празника, али и промјене у начину исхране.
Посна исхрана, уз мало труда и добар избор намирница, може да буде разноврсна и нутритивно избалансирана, указују из Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Посна исхрана не мора да буде једнолична нити нутритивно сиромашна, али је важно водити рачуна о избору намирница и њиховим заменама, указују из Батута.
У складу са правилима поста, из исхране се изостављају месо, млијеко, млечни производи и јаја и те намирнице се најчешће замењују пецивима, тестенином, кромпиром, хљебом, различитим индустријским производима због чега, може да дође до неуравнотеженог енергетског уноса и неадекватног уноса хранљивих материја.
Указује се да промјена начина исхране, која подразумева изостављање намирница животињског поријекла, не значи да је исхрана и квалитетнија, а да квалитет исхране у вријеме поста зависи од тога чиме се замијењују намирнице које су у том периоду изостављене из исхране.
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Најчешће се греши када се из исхране искључе протеини који су заступљени у месу, јајима, млијеку и млијечним производима, а обично повећава унос угљених хидрата кроз хлеб, тестенине, пецива док су махунарке, као што су пасуљ, грашак, сочиво, леблебије, боранија, као извор биљних протеина, недовољно заступљене.
Напомиње се да треба водити рачуна и о уносу маслиновог уља и орашастих плодова као што су ораси, бадеми, љешници, као и да основу посне исхране чине воће и поврће.
За дужи осјећај ситости и унос нутритивних намирница у довољној количини, у исхрану треба да буду укључени пасуљ, грашак, леблебије, сочиво који су извор протеина, овас, хељда, пиринач, интегрални хлеб као извор угљених хидрата и кувано и гриловано поврће, свеже воће, семенке, орашасти плодови и маслиново уље као извор масти.
У периоду поста не треба заборавити на важност редовних оброка и дан треба започети доручком који може да чини интегрални хљеб или тост са намазом од авокада или хумуса са мало салате или овсена каша са водом или биљним млијеком са додатком семенки, орашастих плодова и воћа као што су јабука или бобичасто воће.
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Ручак треба да се састоји од намирница које су извор биљних протеина као што је сочиво, коме се може додати шаргарепа, лук, парадајз, паприка или грашак у комбинацији са киноом, луком и зачинским биљем.
Оброк који чини киноа уз леблебије, броколи, тиквице, мркву, сјеменке бундеве и мало маслиновог уља обезбјеђује унос биљних протеина, угљених хидрата, влакана и незасићених масних киселина, преноси РТ Балкан.
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