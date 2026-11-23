Аутор:АТВ редакција
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Комплетна адаптација купатила од пет квадратних метара у Србији, према процјенама и цјеновницима за 2026. годину, кошта од 2.900 до 5.100 евра, док просјечна инвестиција средње класе износи око 3.500 евра.
Највећи дио буџета одлази на замену инсталација, керамичке плочице и санитарије, а стручњаци упозоравају да се не смије штедјети на цевима и хидроизолацији те да је неопходно планирати резерву од 15 до 20 одсто за непредвиђене трошкове.
За комплетно реновирање купатила површине пет квадратних метара, са замјеном инсталација и уградњом санитарија средње класе, оквирни трошкови по појединачним фазама радова износе:
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Сабирањем свих фаза радова долази се до укупне цифре од 2.900 до 5.100 евра, у зависности од квалитета материјала и захтјевности захвата.
Цијена плочица креће се од 10 до 30 евра по квадратном метру за основне моделе, док дизајнерска керамика прелази 100 евра по квадрату. Постављање плочица наплаћује се од 15 до 20 евра по квадратном метру, при чему треба урачунати да се зидне површине знатно веће од подне квадратуре.
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Код санитарија, избор висећих ВЦ шоља, уградних водокотлића и туш-кабина без кадице подразумијева скупље елементе, али и захтјевнију уградњу која додатно подиже коначни рачун.
Задржавање старих цијеви или одустајање од хидроизолације ради почетне уштеде излаже власнике ризику од цурења воде, влаге и оштећења конструкције. Накнадна санација ових кварова послије завршених радова изразито је скупа, због чега се замена водоводних и канализационих инсталација те квалитетна хидроизолација сматрају приоритетом.
Коначан трошак најчешће поскупљују промјена распореда санитарија, помјерање инсталација, крупни формати керамике, мозаици, нивелација подлога и санација влаге откривене тек по скидању старих плочица.
Стручњаци савјетују израду детаљног плана и куповину опреме прије рушења, прикупљање рашчлањених понуда од више мајстора те обавезно обезбјеђивање финансијске резерве од 15 до 20 одсто изнад планираног буџета, преноси Курир.
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