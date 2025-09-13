Logo

Република Српска богатија за 19 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, девет дјевојчица и 10 дјечака, саопштили су из породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Добоју пет, Бијељини три, Зворнику и Фочи по двије, а у Источном Сарајеву једна беба.

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и четири дјечака, Добоју три дјевојчице и два дјечака, Бијељини двије дјевојчице и дјечак, Зворнику два дјечака, Фочи дјечак и дјевојчица, а Источном Сарајеву дјевојчица.

У породилиштима Невесиње, Требиње и Приједор није било порода.

Подаци из породилишта у Градишци нису били доступни.

