Ријечи које кидају душу: Овако је говорила Миља Зечевић

Аутор:АТВ редакција
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Миља Зечевић је годинама свједочила о страдању своје породице, судбини бројних српских породица и злочину који су у Сијековцу починиле хрватско-муслиманске оружане формације, уз учешће припадника регуларних снага Републике Хрватске.
Њој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина.
.Рођена је 14. јануара 1931. године. Њен супруг Јово (1920) и синови Милан (1950), Петар (1953) и Васо (1958) убијени су у Сијековцу 26. марта 1992. године. Преминула је данас у 95. години живота
Миља је сјећања на супруга и синове повјерила и Меморијалном центру Републике Српске.
Упокојила се Миља Зечевић, мајка која је у злочину у Сијековцу изгубила супруга и три сина.
Миља Зечевић је рођена 14. јануара 1931. године. Њен супруг Јово (1920) и синови Милан (1950), Петар (1953) и Васо (1958) убијени су у Сијековцу 26. марта 1992. године.
Миља је годинама свједочила о страдању своје породице, судбини бројних српских породица и злочину који су у Сијековцу починиле хрватско-муслиманске оружане формације, уз учешће припадника регуларних снага Републике Хрватске.
Сјећања на супруга и синове Миља је повјерила и Меморијалном центру Републике Српске. Њено свједочење снимљено је у Броду и сачувано у аудио-визуелној архиви Меморијалног центра.
Меморијални центар Републике Српске упућује искрено саучешће породици и пријатељима.
Опијело ће бити служено у 11.00 часова на Градском гробљу у Броду, а сахрана ће бити обављена у 13.00 часова у Горњим Смртићима код Прњавора.
Нека јој је вјечни покој.— Меморијални центар Републике Српске (@MemCentarRS) November 7, 2026
Њено свједочење снимљено је у Броду и сачувано у аудио-визуелној архиви Меморијалног центра.
У свједочењу за Меморијални центар Републике Српске Миља Зечевић је раније испричала да је група људи са чарапама преко лица ушла у њихово двориште 26. марта 1992. године.
"Мужа и тројицу синова нападачи су редом тукли и на крају погубили", рекла је тада Зечевићева.
Посвједочила је да је гледала како јој је најстарији син убијен код чесме, средњи на капији, а најмлађи у дворишту. Вјеровала је да су убице њихове комшије зато што су носили чарапе преко лица.
"Тукли су једног по једног, испитивали па поново тукли. Ја сам била ту. Када су их побили, онда су ме отјерали путем, након чега сам отишла чак у Смртиће", испричала је Зечевићева.
Меморијални центар Републике Српске упућује искрено саучешће породици и пријатељима.
Миља Зечевић била је носилац Ордена Милоша Обилића.
Опијело ће бити служено у 11.00 часова на Градском гробљу у Броду, а сахрана ће бити обављена у 13.00 часова у Горњим Смртићима код Прњавора.
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