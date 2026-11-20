Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас ће преовладавати топло и углавном сунчано вријеме, уз постепено наоблачење и повремену слабу кишу. Температура ваздуха достизаће 20 степени Целзијуса, али већ од недјеље слиједи значајније погоршање временских прилика.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, у недјељу се очекују јаче падавине, посебно на југу Српске, док ће у понедјељак доћи до захлађења, а на планинама ће падати сусњежица и снијег.
Јутро ће бити претежно ведро, а око ријека и у котлинама понегдје је могућа пролазна магла. Током дана биће топло за ово доба године, уз сунчане периоде и повремено појачан вјетар.
Постепено наоблачење шириће се од југа и запада према сјеверу и истоку, уз повремену слабу кишу.
Вјетар ће ујутру бити слаб, а током дана умјерен до јак, јужних смјерова. Увече се очекује његово слабљење.
Максимална температура ваздуха биће од 14 степени на западу до 20 на истоку, док ће у вишим предјелима износити око 10 степени.
У Бањалуци ће јутро и пријеподне бити претежно сунчани, а током дана очекује се постепено наоблачење и повремена слаба киша. Максимална температура ваздуха биће око 17 степени.
У суботу, 21. новембра, очекује се промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима и температурама изнад просјека за ово доба године.
Поподне ће пролазна киша захватити подручја од запада, преко сјевера, према истоку. Дуваће умјерен, понегдје и јак југозападни и западни вјетар.
Минимална температура ваздуха биће од два до осам степени, на југу до 12, док ће максимална износити од 13 до 18 степени. У вишим предјелима највиша температура биће око осам степени.
Облачно вријеме и постепено захлађење обиљежиће недјељу, 22. новембар. У другом дијелу дана киша ће јачати у већини крајева, а обилније падавине очекују се на југу Републике Српске.
Јутарња температура ваздуха кретаће се од једног до седам степени, на југу до 10, док ће дневна бити од девет до 15 степени. У вишим предјелима максимална температура износиће око пет степени.
У понедјељак, 23. новембра, очекује се облачно и хладније вријеме са кишом, док ће на планинама падати сусњежица и снијег.
До вечери би падавине требало да престану, уз постепено разведравање.
Минимална температура ваздуха биће од једног до шест степени, на југу до 10, док ће максимална износити од три до осам степени. На југу ће бити топлије, са највишом температуром до 13 степени.
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