Са тржишта БиХ повучена машина за сушење веша

Извор:

СРНА

08.09.2025

21:00

Са тржишта БиХ повучена машина за сушење веша
Фото: Pexels

Са тржишта БиХ повучена је машина за сушење веша кинеске компаније Хајсенс јер жице компресора могу бити оштећене због контакта са помоћним точком бубња, што може довести до прегријавања и потенцијалне опасности од пожара, саопштила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о моделима DH5S102BW и DH5S102BB, серије производње D70HY и D71F4, произведене у периоду од новембра прошле године, до марта ове године.

Горење комерц као овлаштени заступник предузео је мјере привременог повлачења са тржишта и сервисирања уређаја, обавјештавања потрошача о ризицима, те сервисирања већ купљених уређаја на адреси купца.

Nesreća-Meksiko-080925

Свијет

Осам погинулих у жестоком судару воза, више повријеђених

Потрошачима који посједују овај производ препоручује се да га престану користити и да се обрате овлаштеном заступнику како би остварили своја права, истакли су из Агенције.

