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Саво Минић се састао са Љубишом Петровићем: Разговарали и са грађанима

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 13:58

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Саво Минић се састао са Љубишом Петровићем: Разговарали и са грађанима
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се током посјете Бијељини са градоначелником Љубишом Петровићем.

Састанку, који се одржава у фискултурној сали Основне школе "Ћирило и Методије" у Главичицама, присуствују и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, као и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.

На састанку су и представници градске управе, као и грађани.

Минић је током боравка у Бијељини посјетио Болницу "Свети Врачеви" и предузеће "Агро-Симекс" у Вршанима.

Планирано је да Минић посјети и предузеће "Елвако МетПро".

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Тагови :

Саво Минић

Љубиша Петровић

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