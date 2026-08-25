Саво Минић се састао са Љубишом Петровићем: Разговарали и са грађанима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се током посјете Бијељини са градоначелником Љубишом Петровићем.
Састанку, који се одржава у фискултурној сали Основне школе "Ћирило и Методије" у Главичицама, присуствују и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, као и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.
На састанку су и представници градске управе, као и грађани.
Минић је током боравка у Бијељини посјетио Болницу "Свети Врачеви" и предузеће "Агро-Симекс" у Вршанима.
Планирано је да Минић посјети и предузеће "Елвако МетПро".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч17
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
19
16
02
Тренутно на програму