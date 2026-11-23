Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетшестогодишња жена из румунског округа Димбовица пронађена је мртва у кући мушкарца у другој општини, око 25 километара удаљеној од њеног дома, а на истом имању пронађено је и тијело осумњиченог за кога се сумња да је извршио самоубиство.
Током истраге откривено је да је осумњичени мушкарац прије 18 година већ починио убиство у Шпанији, након чега је пребачен у Румунију и прије истека казне пуштен на условну слободу.
Потрага након губитка контакта и снимци камера
Драма је почела када је породица изгубила контакт са 46-годишњом женом. Њен супруг је у том тренутку био на путу камионом, док дјеца нису била у селу, а жена је рођацима претходно рекла да одлази у другу општину како би бринула о старијој жени.
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Када је престала да се јавља на телефон, породица је обавијестила полицију и покренула потрагу. Њен син је сатима прегледавао снимке надзорних камера како би реконструисао посљедње кретање мајке.
„Били смо у Ботошанију двије седмице. Тата је покушавао да позове моју маму, али она се није јављала. Гледао сам снимке од осам ујутру до четири послије подне. Камера је забиљежила моју маму док је улазила у возило за дијељење превоза”, испричао је њен син.
На основу снимака породица је пратила њену посљедњу познату руту и утврдила да је аутомобилом за дијељење превоза отишла у другу општину, удаљену око 25 километара од куће.
Тако су дошли до куће мушкарца који је живио сам у великом објекту, саграђеном новцем који је зарадио радећи у Шпанији.
У једној од просторија куће пронађено је беживотно тијело 46-годишње жене са видљивим траговима насиља.
У помоћном објекту поред куће полиција је пронашла и тијело мушкарца, за кога прве информације указују да је себи одузео живот када је схватио да би због убиства могао да проведе остатак живота у затвору.
Истрага је показала да осумњиченом ово није прво убиство. Он је 2008. године у Шпанији усмртио једну жену, због чега је осуђен на затворску казну, а касније је пребачен у Румунију и прије истека казне пуштен на условну слободу.
„Био је у Шпанији, гдје је починио још један такав злочин.
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Са неком женом из Венецуеле или Колумбије, не знам одакле је била”, рекао је један од комшија.
Истражитељи утврђују шта је довело до новог злочина, шта се дешавало у кући непосредно прије убиства и какав је био однос између жртве и осумњиченог.
Мјештани о томе износе опречне информације док једни тврде да је била његова партнерка и да је живјела са њим, други наводе да је имала породицу и да је била запослена.
„Жртва је, како нам је рекао комшија, била његова партнерка. Његовој мајци није била потребна њега. Дошла је и живјела са њим”, изјавио је један мјештанин, док су је други описали као мирну и вриједну жену која је водила рачуна о обавезама и породици.
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Случај је поново покренуо питање надзора над особама осуђеним за тешка кривична дјела након изласка из затвора.
У Румунији осуђеници који одслуже казну нису аутоматски под полицијским надзором, док обавезе контроле при условном отпусту постоје само током ограниченог периода. Истрага треба да расвијетли како је мушкарац са ранијом пресудом за убиство поново дошао у прилику да некоме одузме живот.
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