Аутор:АТВ редакција
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Централна банка Босне и Херцеговине за готово 300.000 КМ купује један лустер. Уговор је додијељен за испоруку и монтажу специјализованог лустера предузећу СЕС из Сарајева.
У одлуци коју потписује гувернерка Јасмина Селимовић наведено је да је уговор додијељен након проведене е-аукције, а коначна цифра са урачунатим ПДВ-ом износи тачно 291.294,90 КМ.
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Централна банка је прије расписивања тендера, након провјере тржишта, процијенила да ће их овај лустер коштати 250.000 КМ без пореза.
Побједничка фирма СЕС дала је понуду од 248.970 КМ без ПДВ-а, пише "Капитал".
Понуђач из Добоја је дисквалификован прије саме е-аукције због формалног пропуста. Иако су навели да им понуда важи 120 дана, односно до 18. фебруара наредне године, доставили су банковну гаранцију која истиче мјесец дана раније – 19. јануара.
Комисија је то оцијенила као неправилност и избацила их из трке.
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Након тога, у финалној е-аукцији остале су само двије фирме, гдје је сарајевски СЕС однио побједу испред компаније из Широког Бријега.
Испорука и монтажа лустера, који може бити тежак до 130 килограма, требају бити завршене у року од 60 дана од ступања уговора на снагу.
Имаће 54 ЛЕД сијалице топле бијеле свјетлости, кристалне висилице и конструкцију у мат сребреној боји.
Лустер ће висити на моторној дизалици носивости најмање 250 килограма, која ће га моћи спуштати и подизати прекидачем на зиду.
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