Славимо преподобномученика Дометија: Овај дан болеснима доноси оздрављење

Аутор:АТВ редакција
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Данас славимо преподобномученика Дометија. Рођен у Персији као незнабожац, у вријеме цара Константина. Као младић упозна се са вјером Христовом, остави незнабоштво и крсти се.
Толико заволи вјеру истиниту, да напусти све свјетско, и замонаши се у једном манастиру код града Нисивије. Поживи у братству неко вријеме, па се удаљи на безмолвије ка некоме архимандриту Нурвелу, за кога се вели, да 60 година није јео ништа варено.
Старац Нурвел га зађакони, па када га хтједе принудити и у чин свештеника, Дометије одбјеже у неку пустињску гору, и настани се у једној пећини. Достиже толико савршенство кроз пост, молитву, бдијење и богомислије, да исцјељиваше болеснике. Када дође у те предјеле Јулијан Одступник, чу за Дометија, па посла људе, који га зазидаше у пећини жива са два његова ученика. Тако сконча овај Божји светитељ 363. године и пресели се у царство Божје.
На данашњи дан, по вјеровању, болесни људи добијају прилику за исцјељењем које им нуди Дометије. Он је страдао због тога што је ишао по светој земљи и исцјељивао болесне, то се прочуло јер се вијести о чудима брзо шире. Због тих вијести је и страдао, преноси Курир.
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