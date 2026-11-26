Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник посвећен Светом Јовану Златоустом, једном од највећих светитеља, црквених реформатора и проповједника.
Бројни вјерници славе ову крсну славу, а у народној традицији Свети Јован Златоусти се посебно поштује због своје мудрости и просветитељства, због чега се убраја и у Света три јерарха.
Надимак Златоусти добио је због својих изражајних реторичких способности и блиставог ума, а у Српској се сматра једним од најученијих светитеља.
Према народном вјеровању, на дан Светог Јована Златоустог постоје посебна правила за домаћинства. Вјерује се да онај ко на овај дан прекине нит или жицу, на тај начин симболично прекида и свој живот. Због тога се током читавог дана, све до поноћи, строго избјегава употреба игала за шивење и плетење, као и разбоја за ткање.
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Пошто се Свети Јован Златоусти сматра заштитником учених људи и књиге, у народу постоји обичај да се на овај празник узме драга књига и прочита макар њен дио, како би се задобио духовни мир и светитељев благослов.
Рођен у Антиохији 354. године у војводској породици, Јован је поред грчке филозофије усвојио хришћанску вјеру те је крштен код антиохијског патријарха Мелетија. Након смрти родитеља замонашио се и написао познато дјело „О свештенству“, послије чега је рукоположен за свештеника. По жељи цара Аркадија изабран је за цариградског патријарха, гдје је током шест година ревносно управљао Црквом.
За вријеме свог столовања послао је мисионаре међу Келте и Ските, проширио милосрдне активности, сузбио продају опроста у цркви, саставио посебан чин свете Литургије и написао бројне драгоцене беседе и тумачења Светог писма. Због оштрих критика царице Евдоксије два пута је свргаван и слат у изгнанство. Преминуо је у Коману у Јерменији 407. године на Крстовдан, а његове мошти данас се чувају у Ватикану, док се глава налази у Москви.
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