Аутор:АТВ редакција
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Осјетно хладнији ваздух праћен циклоном постепено захвата Босну и Херцеговину. Снијег је јутрос забијелио Крајину, гдје је на ширем подручју Бихаћа, Цазина и Велике Кладуше формиран сњежни покривач, док се сутра сњежне падавине очекују и у већем дијелу БиХ.
Сервис БХ Метео објавио је и карту која приказује у којим ће дијеловима Босне и Херцеговине бити највише снијега.
Падавине ће се интензивирати током ноћи и раних јутарњих часова, а обилније количине очекују се на истоку и сјевероистоку земље. Према западним и југозападним крајевима биће их мање.
У Херцеговини ће преовладавати углавном суво вријеме уз буру и дјелимично разведравање.
У већем дијелу Босне падаће сусњежица и снијег, уз формирање тањег сњежног покривача од свега неколико центиметара.
Интензивније сњежне падавине очекују се у брдско-планинским предјелима источне, сјевероисточне и дијелом централне Босне, гдје би висина сњежног покривача могла износити између 10 и 30 центиметара.
У најнижим предјелима БиХ, укључујући дубље котлине централне и источне, те равничарске дијелове Посавине и Семберије, углавном се очекују киша и сусњежица.
У тим подручјима могуће је и повремено падање снијега, али без значајнијег формирања сњежног покривача.
Током ноћи са суботе на недјељу, 29. новембра, очекује се постепено слабљење и престанак падавина.
Од недјеље слиједи стабилнији и сув временски период, који ће обиљежити температуре испод нуле и честа појава магле у низијским предјелима БиХ.
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