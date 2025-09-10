Logo
Српска богатија за 33 бебе

10.09.2025

07:37

Српска богатија за 33 бебе
Фото: pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, 18 д‌јевојчица и 15 д‌јечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 10, потом у Добоју и Бијељини по пет, у Фочи и Источном Сарајеву по три, у Зворнику, Требињу и Градишци по двије, а у Приједору једна, речено је Срни у породилиштима у Српској.

У Бањалуци је рођено шест д‌јевојчица и четири д‌јечака, у Добоју д‌јевојчица и четири д‌јечака, у Бијељини три д‌јевојчице и два д‌јечака, у Фочи три д‌јечака, Источном Сарајеву двије д‌јевојчице и д‌јечак, у Зворнику и Требињу по двије д‌јевојчице, у Градишци д‌јевојчица и д‌јечак, те у Приједору д‌јевојчица.

У невесињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.

беба

породилиште

