Српска богатија за 33 бебе

10.09.2025
07:37
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, 18 дјевојчица и 15 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 10, потом у Добоју и Бијељини по пет, у Фочи и Источном Сарајеву по три, у Зворнику, Требињу и Градишци по двије, а у Приједору једна, речено је Срни у породилиштима у Српској.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и четири дјечака, у Добоју дјевојчица и четири дјечака, у Бијељини три дјевојчице и два дјечака, у Фочи три дјечака, Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, у Зворнику и Требињу по двије дјевојчице, у Градишци дјевојчица и дјечак, те у Приједору дјевојчица.
У невесињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму