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Шта дјеца треба да раде на крсној слави: Многи родитељи заборављају најважнију ствар

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АТВ редакција
07.11.2026 13:40

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Свештеник прелијева вином славски хљеб.
Фото: YouTube/Screenshot/КаналМ

Крсна слава је један од најважнијих породичних обичаја у српској традицији, а дјеца од малих ногу посматрају како се обиљежава и полако уче шта она значи. Ипак, када се говори о томе како би дијете требало да се понаша на слави, важно је имати на уму да оно не мора да зна све обичаје нити да се понаша као одрасла особа.

Дијете може да научи да поздрави госте, каже "добар дан" или "добро дошли", захвали се када му неко нешто понуди и буде љубазно према присутнима. У складу са узрастом, може да помогне у некој ситници, попут доношења салвета или слагања прибора, али без притиска да мора да учествује у свему.

Ава Карабатић

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Старија деца могу да науче и зашто се у кући пале славска свијећа, припрема славски колач и дочекују гости. Не морају да знају сваки детаљ обреда, али је лијепо да разумију да слава није само свечани ручак, већ породични празник који се преноси с генерације на генерацију.

Ипак, најважније је да дијете научи поштовање, пажњу према другима и гостопримство, вриједности које слава симболизује. То се најбоље усваја гледајући родитеље, а не кроз строга правила и инсистирање на савршеном понашању.

Мала дјеца не могу дуго да сједе мирно, можда ће бити стидљива пред гостима или неће жељети да пољубе рођаке и познанике. Родитељи не треба да их због тога грде нити да их тјерају на физички контакт. Љубазност се учи постепено, уз разумијевање и примјер одраслих.

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Циљ није да дијете на слави покаже колико добро познаје обичаје, већ да одраста уз осјећај припадности породици, разумијевање традиције и поштовање других људи.

(Еспресо)

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Тагови :

Крсна слава

обичаји

Дјеца

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