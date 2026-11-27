Аутор:АТВ редакција
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Изнајмљивање стана без писаног уговора носи бројне ризике и за подстанаре и за станодавце – од изненадног повећања кирије и отказивања закупа до спорова око плаћања рачуна и трошкова одржавања.
Економски стручњак Душан Узелац и адвокат Никола Премовић истичу за РТС да писани уговор штити обје стране, а подстанарима савјетују да га закључују на одређено вријеме.
Душан Узелац каже да је издавање станова без уговора распрострањена пракса и да за то постоји више разлога – од непостојања навике да се договори ставе на папир до намјере да се закуподавни однос прикрије.
"Уговор је, у ствари, писани договор. Све што договорите ставите у уговор и то пружа заштиту и једној и другој страни", истиче Узелац.
Адвокат Никола Премовић објашњава да закуподавни однос може да функционише и на основу усменог договора, али да проблеми настају када дође до спора између подстанара и станодавца.
"Ако имамо уговор, све јасно пише и једном писаном исправом доказујемо све што треба да докажемо. Уколико нема уговора, онда иде доказивање – ријеч на ријеч", наводи Премовић. Додаје да СМС поруке и фотографије могу да послуже као доказ, али да се из њих не могу увијек утврдити сви детаљи договора, попут висине закупнине или трајања закупа.
Узелац указује на то да би уговором требало прецизирати услове под којима се кирија може повећавати, отказни рок, као и обавезе у вези са плаћањем рачуна и трошкова одржавања.
"Да ли је трошак инвестиционог одржавања зграде на закупцу или на власнику, ако се поправља кров зграде или лифт? Ко те ствари треба да плати“, наводи Узелац.
Осим финансијских ризика, непостојање писаног уговора може да отежа и административне процедуре, попут пријаве пребивалишта и уписа дјетета у вртић.
Премовић подсјећа на то да је након почетка руско-украјинског сукоба и доласка великог броја руских држављана било случајева да су станодавци отказивали закуп дугогодишњим подстанарима јер су могли да издају стан по вишој цијени.
Адвокат савјетује подстанарима да уговоре о закупу закључују на одређено вријеме, јер им то пружа већи степен правне сигурности.
Објашњава да се уговор на неодређено вријеме може раскинути уз поштовање отказног рока, док код уговора на одређено вријеме постоје законски основи за раскид, попут неплаћања закупнине или коришћења стана у сврхе за које није намијењен.
"Увијек апелујем на грађане који су у закупу да одреде рок, нека то буде 2 године, 3 године, 5 година. Много су заштићенији него када закључе уговор на неодређено вријеме“, наглашава Премовић.
Посебно указује на одредбу Закона о становању и одржавању зграда која се односи на отказни рок.
"Ко је ушао у закуп ради становања, по Закону о становању и одржавању стамбених зграда, има право на отказни рок од 90 дана“, истиче Премовић.
Узелац сматра да и станодавци и подстанари често избјегавају склапање уговора јер им је та област недовољно позната. Истиче да уговор не мора да буде написан сложеним правним језиком, већ да је важно да садржи јасно дефинисане обавезе обје стране.
"Било која релација која се успоставља може бити написана на папиру, у слободној форми и руком. Чак и то има већи значај него да нема ништа“, каже Узелац.
Према његовим ријечима, довољно је да обје стране потпишу уговор, док овјера код јавног биљежника представља додатни степен сигурности, али није неопходна. Писани уговор, додаје Узелац, може да заштити подстанаре и у случају смрти станодавца, уколико насљедници желе да продају стан, повећају кирију или иселе подстанаре.
Говорећи о кретању цијена закупа станова, Узелац истиче да су оне условљене понудом и потражњом и да у наредном периоду не очекује значајније осцилације.
На тржиште, објашњава, утичу и сезонски фактори, потражња студената и породица, туристичко изнајмљивање, али и такозвани дигитални номади, који станове и куће изнајмљују на неколико мјесеци.
"Цијене су резултат тржишта и не видим неки значајан разлог да се оне повећају или смање у перспективи“, закључује Узелац, преноси Б92.
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