Стигло упозорење на пораст водостаја ријека и могућност поплава

10.09.2025

10:20

Коментари:

0
Агенција за водно подручје ријеке Саве издала је обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања за период од 10. до 12. септембра 2025. године.

- Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода и резултата хидролошко-хидрауличких модела, због обилних падавина очекује се значајан пораст водостаја ријека на подручју Федерације БиХ, посебно у горњим дијеловима сливова Уне, Врбаса и Босне - саопштено је из Агенције.

На појединим локацијама прогнозира се до 100 литара падавина по квадратном метру, што може изазвати бујичне и урбане поплаве.

Највећа опасност пријети подручјима горњег дијела слива Врбаса, горњег и средњег дијела слива Уне, горњег и средњег дијела слива Босне.

Агенција за водно подручје ријеке Саве
Агенција за водно подручје ријеке Саве

Ванредно хидролошко стање односи се на Унско-сански, Средњобосански, Зеничко-добојски и Кантон Сарајево.

Агенција упозорава надлежне институције и службе цивилне заштите да појачано прате ситуацију, те да на вријеме обавјештавају и упозоравају становништво. Грађанима се савјетује опрез приликом боравка у близини ријечних токова због могућег наглог повећања дубине и брзине воде.

Из Агенције напомињу да промјене временске прогнозе могу утицати на даљњи развој хидролошког стања.

