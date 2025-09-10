Стигло упозорење на пораст водостаја ријека и могућност поплава

10.09.2025
10:20
Коментари:0
Агенција за водно подручје ријеке Саве издала је обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања за период од 10. до 12. септембра 2025. године.
- Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода и резултата хидролошко-хидрауличких модела, због обилних падавина очекује се значајан пораст водостаја ријека на подручју Федерације БиХ, посебно у горњим дијеловима сливова Уне, Врбаса и Босне - саопштено је из Агенције.
Свијет
Невријеме које пријети нама ударило Италију, стравичне слике
На појединим локацијама прогнозира се до 100 литара падавина по квадратном метру, што може изазвати бујичне и урбане поплаве.
Највећа опасност пријети подручјима горњег дијела слива Врбаса, горњег и средњег дијела слива Уне, горњег и средњег дијела слива Босне.
Ванредно хидролошко стање односи се на Унско-сански, Средњобосански, Зеничко-добојски и Кантон Сарајево.
Агенција упозорава надлежне институције и службе цивилне заштите да појачано прате ситуацију, те да на вријеме обавјештавају и упозоравају становништво. Грађанима се савјетује опрез приликом боравка у близини ријечних токова због могућег наглог повећања дубине и брзине воде.
Друштво
Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ
Из Агенције напомињу да промјене временске прогнозе могу утицати на даљњи развој хидролошког стања.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму