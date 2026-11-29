Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра се очекује претежно сунчано, али веома хладно вријеме, уз јутарњи мраз, а температура надолазеће седмице падаће и испод 15 степени.
Сутра ујутро биће претежно ведро и хладно, уз мраз, док је локално дуж ријека и по котлинама могућа пролазна магла. Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз малу до умјерену, а на западу повремено и повећану облачност.
Дуваће умјерен до јак источни и сјевероисточни вјетар, док се у Херцеговини очекује умјерена и јака бура, која ће у вишим предјелима повремено имати олујне ударе.
Минимална температура ваздуха биће од минус осам до минус четири степена, на југу до четири, а у вишим предјелима и до минус 13 степени. Највиша дневна температура кретаће се од нула до четири степена, на југу до 11, а у вишим предјелима око минус два степена.
У уторак, 1. децембра, очекује се претежно ведро и сунчано, али и даље хладно вријеме. Ујутро ће локално дуж ријека и по котлинама бити магле и ниске облачности.
Јутарња температура биће од минус 10 до минус пет степени, на југу до два, а у вишим предјелима до минус 14 степени. Максимална температура ваздуха кретаће се од минус три до један степен, на југу до 11 степени.
И у сриједу, 2. децембра, задржаће се претежно сунчано и хладно вријеме, уз могућу јутарњу маглу и ниску облачност на сјеверу и истоку Српске.
Минимална температура биће од минус 11 до минус четири степена, на југу до два, а у вишим предјелима до минус 15 степени. Током дана температура ће достићи од нула до четири степена, на југу до 11, а у вишим предјелима око минус два степена.
У четвртак, 3. децембра, наставља се сунчано и хладно вријеме уз промјенљиву облачност. Јутарња температура ваздуха биће од минус 10 до минус четири степена, на југу до четири, а у вишим предјелима до минус 13 степени.
Највиша дневна температура кретаће се од минус један до четири степена, док ће на југу бити и до 13 степени Целзијусових.
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