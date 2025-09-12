Logo
Large banner

Стиже једнократна помоћ од 200 КМ за 99 хиљада грађана БиХ

Извор:

АТВ

12.09.2025

17:39

Коментари:

0
Стиже једнократна помоћ од 200 КМ за 99 хиљада грађана БиХ
Фото: ATV

Из Владе ФБиХ су саопштили да су на приједлог Министарства за питања бораца и инвалида на данашњој телефонској сједници донијели уредбу о једнократној новчаној помоћи корисницима права из области борачко-инвалидске заштите.

Указали су да једнократна новчана помоћ износи 200 КМ. Циљ уредбе је осигурање, како су истакли, финансијске и материјалне подршке у сврху побољшања материјалног статуса корисника права из области борачко-инвалидске заштите који се финансирају из буџета ФБиХ, а због раста цијене потрошачке корпе.

prostitucija

Регион

Српкињу у Загребу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

Право на ову помоћ имају корисници личне и породичне инвалиднине, мјесечног новчаног додатка по основу признања или одликовања и новчане егзистенцијалне накнаде, која се остварују према федералним прописима и исплаћују из буџета ФБиХ.

Једнократна новчана помоћ се исплаћује особама које су имале признат статус корисника ових права и била на исплати накнада из области борачко-инвалидске заштите за мјесец август ове године. Одређено је да особе које су корисници више наведених права једнократну новчану помоћ остварују само по једном основу.

У случају корисника који право на породичну инвалиднину и мјесечни новчани додатак по основу признања или одликовања остварују као сукорисници права, износ једнократне новчане помоћи дијели се на једнаке дијелове.

Укупна средства за исплату ове помоћи осигураће се буџетом ФБиХ, на раздјелу Федералног министарства за питања бораца и инвалида. Из министарства које је предлагач су образложили да је за провођење ове уредбе потребно осигурати средства у износу већем од 19 милиона КМ, а ради исплате једнократне новчане помоћи за више од 99 хиљада корисника.

ŠERIF-ENDIJEJ-120925

Фудбал

Звезда продала Шерифа Ендијеја за 5.000.0000 евра

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама ФБиХ, саопштили су из Владе ФБиХ.

Подијели:

Тагови:

jednokratna pomoć

novac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пензионер се џипом закуцао у прозор вртића: Погинуо дјечак (2), повријеђено 6 малишана

Свијет

Пензионер се џипом закуцао у прозор вртића: Погинуо дјечак (2), повријеђено 6 малишана

2 ч

0
Milorad Dodik u Prijedoru

Градови и општине

Додик: Трагично је гледати Приједор у тренуцима поплава, то нисмо могли да игноришемо

2 ч

0
Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

Свијет

Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

2 ч

0
Непал: Распуштена скупштина, бивша предсједница Врховног суда на челу привремене владе

Свијет

Непал: Распуштена скупштина, бивша предсједница Врховног суда на челу привремене владе

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner