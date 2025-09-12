Стиже једнократна помоћ од 200 КМ за 99 хиљада грађана БиХ

Извор:
Из Владе ФБиХ су саопштили да су на приједлог Министарства за питања бораца и инвалида на данашњој телефонској сједници донијели уредбу о једнократној новчаној помоћи корисницима права из области борачко-инвалидске заштите.
Указали су да једнократна новчана помоћ износи 200 КМ. Циљ уредбе је осигурање, како су истакли, финансијске и материјалне подршке у сврху побољшања материјалног статуса корисника права из области борачко-инвалидске заштите који се финансирају из буџета ФБиХ, а због раста цијене потрошачке корпе.
Право на ову помоћ имају корисници личне и породичне инвалиднине, мјесечног новчаног додатка по основу признања или одликовања и новчане егзистенцијалне накнаде, која се остварују према федералним прописима и исплаћују из буџета ФБиХ.
Једнократна новчана помоћ се исплаћује особама које су имале признат статус корисника ових права и била на исплати накнада из области борачко-инвалидске заштите за мјесец август ове године. Одређено је да особе које су корисници више наведених права једнократну новчану помоћ остварују само по једном основу.
У случају корисника који право на породичну инвалиднину и мјесечни новчани додатак по основу признања или одликовања остварују као сукорисници права, износ једнократне новчане помоћи дијели се на једнаке дијелове.
Укупна средства за исплату ове помоћи осигураће се буџетом ФБиХ, на раздјелу Федералног министарства за питања бораца и инвалида. Из министарства које је предлагач су образложили да је за провођење ове уредбе потребно осигурати средства у износу већем од 19 милиона КМ, а ради исплате једнократне новчане помоћи за више од 99 хиљада корисника.
Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама ФБиХ, саопштили су из Владе ФБиХ.
