Аутор:АТВ редакција
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У појединим дијеловима БиХ, снијег је већ почео.
Снијег стигао у Крајину, добро вам јутро из сњежног Бихаћа, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
„Данас снијег у Крајини, уз формирање мањег сњежног покривача западно од Бањалуке и Приједора. Главнина око Бихаћа, гдје се у брдско-планинским областима очекује до 10 цм снијега“, наводи се у објави.
Добро јутро из сњежног Новог Града. Овог јутра са запада нам стиже зима, а снијег се полако спушта и у ниже предјеле Крајине, објављено је на Фејсбук страници Вријеме у Републици Српској.
И Приједорчани јављају да је почео падати снијег.
„Након Новог Града, сњежне пахуље стижу нам и у Приједор и Козарску Дубицу. Зима полако осваја ниже предјеле Крајине“, наводи се у једној од објава на овој страници.
Хроника
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Према вечери и током ноћи на суботу, са даљим падом температуре ваздуха, повећаваће се могућност појаве снијега и у нижим предјелима, објављено је на порталу Вријеме у Републици Српској.
Вјетар слаб до умјерен, сјеверни и сјевероисточни.
Дневне температуре од 1 до 4 степени, у вишим предјелима око нуле.
Сутра облачно и хладно вријеме са повременим падавинама.
На подручју Мркоњић Града, Шипова, Кнежева, Рибника, Мањаче и виших предјела Козаре очекују се углавном сњежне падавине, уз формирање или повећање постојећег сњежног покривача.
Током дана сњежне падавине и у Бањалуци, Приједору, Новом Граду, Лакташима и осталим нижим предјелима Крајине очекују се сњежне падавине. На сјеверу према Градишци и Српцу, сусњежица и снијег.
Вјетар слаб до умјерен, сјеверних смјерова.
Температуре током већег дијела дана од 0 до 3 степена, у вишим предјелима испод нуле.
У недјељу ујутру још понегдје може бити слабих падавина, нарочито у јужним и вишим предјелима Крајине.
Највећи изгледи за формирање сњежног покривача постоје у јужним и брдско-планинским предјелима Крајине, као и на подручју Козаре и Мањаче.
У Бањалуци, Приједору и Новом Граду није искључено пролазно формирање тањег сњежног покривача, док су на подручју Градишке и Лијевча поља изгледи за његово формирање нешто мањи.
Посљедњи дан новембра и први дани децембра протекли би у знаку хладног, али углавном сувог времена.
Јутра ће бити хладна са мразом, уз могућност израженијих минуса у мјестима са сњежним покривачем.
Јутарње температуре углавном од -10 до -2 степена, локално и ниже, док би се дневне у мјестима са дуготрајном маглом задржавале око нуле.
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