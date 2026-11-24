Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској сутра се очекује промјенљиво и претежно облачно вријеме, уз кишу, а од петка и осјетније захлађење које ће у појединим предјелима донијети сусњежицу и снијег, најављују из Републичког хидрометеоролошког завода.
У почетку ће јутро бити промјенљиво облачно, на западу претежно облачно, уз пролазну маглу дуж ријека и у котлинама. Од средине дана на југу и западу почеће киша, која ће се према вечери проширити и на остале предјеле.
У Херцеговини се очекују и јачи пљускови са грмљавином, уз обилније падавине током вечери, док ће у осталим крајевима киша бити слаба и повремена.
У четвртак, 26. новембра, током ноћи и јутра биће облачно са кишом, која ће бити јача на западу и југу. У Херцеговини су могући и обилнији пљускови са грмљавином.
Током дана падавине ће слабити и престајати у већини предјела, осим у Херцеговини гдје ће локално бити слабе кише. Послијеподне су могући и краћи сунчани интервали.
Минимална температура ваздуха биће од један до шест степени, на југу до 12, док ће се максимална кретати од четири степена у вишим предјелима и на западу до 12 на истоку, а на југу и до 16 степени Целзијусових.
У петак, 27. новембра, очекује се претежно облачно вријеме са слабом кишом, која ће уз захлађење током дана на западу и у вишим предјелима прећи у сусњежицу и снијег. У наредној ноћи снијег је могућ и на истоку.
Највиша температура биће забиљежена у првом дијелу дана и износиће од четири степена у вишим предјелима и на западу до девет на југоистоку, а на југу до 14 степени.
Током дана услиједиће захлађење, па ће вечерња температура пасти на нулу на западу, до пет степени на југоистоку, док ће на југу бити до 10 степени. У вишим предјелима на западу температура ће се спустити и до минус три степена.
У суботу, 28. новембра, преовладаваће облачно вријеме са сусњежицом и снијегом, док се у Херцеговини очекује претежно ведро и вјетровито вријеме уз јаку буру.
Јутарња температура биће од минус два до два степена, на југу до осам, а у вишим предјелима и до минус пет степени. Максимална дневна температура кретаће се од минус један до три степена, на југу до 12, док ће у вишим предјелима бити и до минус три степена Целзијусова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму