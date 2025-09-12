Стиже захлађење: Метеоролози открили када долази јесење вријеме

12.09.2025
13:17
Према најавама метеоролога, до недјеље можемо очекивати суво и топло вријеме.
Аматер метеоролог Марко Чубрило саопштио је на својој Фејсбук страници да нас у недјељу очекује пролазно наоблачење са кишом и освежење.
Од почетка следеће седмице суво и умјерено топло уз врло свјеже ноћи, док се средином седмице, уз слабу кишу, понегде очекује ново освежење.
Око 23. септембра и даље стоји тренд који нас, уз јаче захлађење, уводи у јесење време.
Данас и сутра суво, ноћи свјеже, али током дана топло уз максимуме од 23 до 30 степени Целзијуса.
У суботу послије подне југоисточни вјетар у кошавском подручју у појачању.
Недјеља прије подне на западу, а послије подне и у осталом дијелу региона, доноси наоблачење уз кишу, грмљавинске пљускове, окретање вјетра на сјеверозападни и освјежење. Тог дана, максимуми ће се кретати од 17 на западу до 27 степени на истоку региона.
Почетком следеће седмице суво, ноћи врло свјеже уз минимуме од 3 до 14 степени Целзијуса, а на вишим планинама је могућа појава приземног мраза. Током дана сунчано и умјерено топло уз максимум од 18 до 25 степени Целзијуса.
Средином седмице се очекује пролазно наоблачење уз појаву слабе кише и појачан сјеверозападни вјетар, па ће у дугом дијелу седмице, уз свјеже ноћи, преко дана максимуми бити од 17 до 24 степена Целзијуса
"Развој времена за касније и даље је под знаком питања, али тренд могућег јачег захлађења и даље стоји", наводи се у објави.
